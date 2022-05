Tepha Loza tras críticas de Valery Revello a Sergio Peña: “No pueden ensuciar su imagen así”

Sacó cara por él. Tepha Loza y Sergio Peña se encuentran experimentando un apasionado romance luego de que hayan decidido afirmar en televisión nacional que mantienen una relación sentimental.

Por eso, no fue sorpresa que la chica reality saliera en su defensa luego de que Valery Revello expresara su frustración y lo tildara de egoísta por haberle impedido vivir en Miami junto con su hija.

En diálogo con “América espectáculos”, la hermana de Melissa Paredes declaró cómo fue su experiencia de haber viajado al extranjero para alentar a su amado en un importante encuentro futbolístico.

En esa línea, la modelo fue consultada sobre la mediática gresca del futbolista con Valery Revello, la madre de la pequeña hija del deportista. En un inicio, Tepha Loza aclaró que prefería no inmiscuirse en ese tema, pues comprende que es un asunto que él debe solucionar con su expareja.

“Yo no tengo nada que opinar sobre eso. Es un tema un poco más delicado; ya va más por el lado de ellos. Se respeta; es la mamá de su bebé y, pues, con tal que no se meta conmigo, todo bien”, expresó reacia.

¿Tepha Loza y Valery Revello enfrentadas?

Sin embargo, instantes después, la integrante de “Esto es guerra” se animó a declarar sobre el caso. Según indicó a las cámaras de “América espectáculos”, Valery no tendría por qué tener ninguna rencilla con ella.

“No le he hecho nada, no le estoy haciendo daño. Solo estoy tratando de ser feliz. Lo que opine el resto, si es algo negativo, estoy (bañada) en aceite. Estoy recibiendo las críticas bonitas, constructivas, y la buena onda de la gente que me quiere”, indicó.

Tepha Loza saca cara por Sergio Peña ante críticas

Finalmente, la chica reality volvió a ser cuestionada por los señalamientos de Valery a Sergio luego de que este impidiera que Revello viaje con su hija a EE. UU. para cursar una maestría. En ese contexto, pidió que los ataques a su pareja desistan de una vez.

“No pueden ensuciar la imagen así porque sí y simplemente hablar porque tienen boca, o juzgar o criticar o señalar con un dedo. No debería hablar esto, pero es que ya llega a un límite todo. Entonces, ¿por qué hacer eso, por qué hacer daño a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, está haciendo las cosas bien por él y por los suyos, de las personas que quiere y que ama?”, sostuvo con el semblante serio.

Tras salir en defensa del deportista, aprovechó para extenderle su total respaldo. “Si le están buscando la boca o picarlo o qué sé yo, no lo van a lograr; o sea, él está tranquilo con su conciencia, él tiene todo mi apoyo. Para eso estamos”, agregó.