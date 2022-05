Melissa Paredes y Rodrigo Cuba hablaban mal del ‘Activador’: “Ese es un aprovechado”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan en polémica debido a que cada día salen a la luz más chats reveladores sobre lo que vivieron antes y después del ampay. En esta ocasión, la conductora Magaly Medina afirmó que le llegaron unos nuevos pantallazos de las conversaciones en las que ambos hablaban mal del bailarín Anthony Aranda, conocido como el ‘Activador’.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre los chats?

Según la conductora de “Magaly TV, la firme”, los chats son de cuando Melissa Paredes empezaba a concursar en “Reinas del show”. En un momento, la actriz le confesó a Rodrigo Cuba que no quiere bailar con Anthony Aranda. El futbolista le expresa su enfado y desliza que el bailarín es un ‘aprovechado’, una idea que es aprobada por ella.

“Que se dejen de huev... desde ya te digo que ese es un aprovechado. A mí me importa poco o nada, y mando a la mie… todo, tú ya lo sabes”, escribe en su mensaje el ‘Gato’ Cuba. La modelo le contesta: “Sí, yo sé amor. Ellos dicen que es la primera gala y de ahí todo va a cambiar”.

¿Melissa Paredes y Rodrigo Cuba minimizaron al ‘Activador’?

Incluso, Magaly Medina indica que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba minimizan el talento de Anthony Aranda, actual pareja de la actriz.

“Encima me han puesto samba, difícil”, afirma la actriz. Rodrigo Cuba le responde: “ Desde ya te digo que con ‘El Activador’ no vas a llegar a nada”. Ella agrega: “No, tranqui, a él no le conviene nada, ni nada. Estoy con José Víctor (su manager)”. El ‘Gato’ termina con una fuerte frase: “N o vas a pelear ni medio porque baila malazo”

Recordemos que el periodista Samuel Suárez reveló que son en total 44 pantallazos que ha difundido Melissa Paredes entre la prensa, con el fin desmentir la versión de Rodrigo Cuba.