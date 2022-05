Melissa Paredes niega que vive con Anthony Aranda: “No desinformen”

Melissa Paredes reapareció en las redes sociales para mostrar a sus seguidores su buen ánimo pese a vivir un complicado momento por la custodia de su hija con Rodrigo Cuba. En una de sus historias de Instagram, precisó que actualmente no convive con Anthony Aranda.

Recalcó que su menor hija no está enterada de que el ‘Activador’ es su pareja actual. “¡Y otra cosa! ¡Yo no vivo con Anthony! ¡Y mi hija no sabe que él es mi novio! No desinformen más a la gente. Gracias”, escribió Melissa.

En un primer momento, se mostró feliz por el regalo que le habían obsequiado. En tanto, horas más tarde mostró un extracto de la carta notarial enviada a Magaly Medina.

Melissa Paredes asegura que su hija no sabe que Anthony Aranda es su pareja. Foto: Melissa Paredes/Instagram

¿Por qué Melissa Paredes envió una carta notarial a Magaly Medina?

La actriz tomó dicha decisión con la ayuda de su abogado Wilmer Arica, luego de que la conductora Magaly Medina exponga una fotografía de su hija dormida en las piernas de Anthony Aranda, mientras ella ingresaba a la farmacia.

“Esas afirmaciones son totalmente falsas. Nunca dejé ni dejaría sola a mi hija con nadie (...) Por una fotografía que le envié únicamente de manera privada al papá de mi hija, en una circunstancia de emergencia. Se supone no debió salir del ámbito privado exponiéndola de tal manera a comentarios inapropiados” , se lee en parte del documento.

Melissa Paredes envió carta notarial a Magaly Medina. Foto: Melissa Paredes/Instagrasm

Melissa Paredes no considera infidelidad su ampay con Anthony Aranda

El conductor de Instarándula, Samuel Suárez, fue el encargado de difundir los 44 pantallazos de la conversación que tuvo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba, luego de que la actriz lo contactara.

Asimismo, el periodista dijo haber conversado con la modelo por teléfono, donde contó más incidencias, siendo una de ellas lo que piensa del ampay con el ‘Activador’.