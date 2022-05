Magaly sobre nuevos chats revelados por Melissa Paredes: “Solo habla pestes del ‘Activador’”

Melissa Paredes afirma que su versión de que estaba separada de Rodrigo Cuba antes del ampay con Anthony Aranda es cierta. Por ello, la modelo se ha contactado con distintos medios del espectáculo para revelar los chats que mantuvo con el ‘Gato’ antes de las imágenes difundidas que desataron una ola de fuertes ataques en su contra.

Sin embargo, Magaly Medina, quien ha tomado posición a favor del futbolista, sigue sin creer en la palabra de la conductora a pesar de estas pruebas. La popular ‘Urraca’ reveló que las conversaciones entre ‘Meli’ y el lateral le llegaron el último viernes, pero alegó que le dio flojera leerlos.

Magaly asegura que nuevos chats de Melissa no prueban nada

En otro momento, la figura de ATV aseguró que estos pantallazos mostrados por Melissa Paredes no hacen más que revelar fuertes adjetivos contra Anthony Aranda a pesar de que ahora es su actual pareja. Por ello, ‘Maga’ se mantiene firme en su posición de creer en la versión de Rodrigo Cuba.

“ De verdad, qué flojera leerlos, ella quiere demostrar que no tenía nada con el Gato, a mí no me lo va a demostrar, yo no le creo, porque solo hay una frase que yo necesito que me sea explicada, pero el resto no (…) Lo demás son nuevas conversaciones donde ella habla pestes del ‘Activador’ ”, indicó.

Melissa Paredes confirma que no vive junto con Anthony Aranda

En medio de nuevas críticas por supuestamente haberle presentado a Anthony Aranda a su hija, Melissa Paredes se pronunció en redes sociales aclarando que no vive junto al bailarín. La modelo también pidió que la gente no sea desinformada respecto a su relación sentimental.

Melissa Paredes asegura que su hija no sabe que Anthony Aranda es su pareja. Foto: Melissa Paredes/Instagram

“¡Y otra cosa! ¡Yo no vivo con Anthony! ¡Y mi hija no sabe que él es mi novio! No desinformen más a la gente. Gracias”, indicó.