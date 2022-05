Desde el polémico ampay con Anthony Aranda, Magaly Medina ha emitido fuertes críticas contra Melissa Paredes por la supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. La conductora de ATV incluso entrevistó al mencionado futbolista y este, en la conversación, reveló que la modelo le escribió tras la difusión de las imágenes del ampay para intentar retomar su matrimonio.

Debido a ello, la exintegrante de “América hoy” envió una carta notarial a la popular ‘Urraca’ para que esta se retracte de su versión. Sin embargo, el documento publicado en las redes sociales desató la furia de Medina, quien no dudó en responder mediante la misma vía.

Magaly estalla contra Melissa por exponer su dirección

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Magaly Medina compartió su molestia con Melissa Paredes por exponer su dirección al publicar el escrito.

Magaly Medina increpó a Melissa Paredes por difundir información personal. Foto: Instagram

“Señora Paredes, está exponiendo mi dirección y violando así mi derecho a la privacidad. O su abogado ¿no se lo ha explicado”, escribió la siempre polémica presentadora.

Magaly niega que nuevos chats de Melissa sean pruebas

En la última edición de su programa, Magaly Medina habló sobre los recientes chats mostrados por Melissa Paredes, con los cuales esta intenta demostrar que estaba separada de él cuando ocurrió el ampay con Anthony Aranda. Sin embargo, la mujer de prensa señaló que aquellos no son pruebas contundentes y que en dichas conversaciones solo habla mal del bailarín.