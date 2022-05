Luciana Fuster habló, una vez más, de su relación con las hermanas de Patricio Parodi. La modelo junto a su novio asistió a un matrimonio, al cual también llegaron las gemelas Parodi; sin embargo, no se lucieron al lado de la chica reality, quien compartió en redes sociales unos videos en compañía con la popular ‘Cachaza’.

A pesar de las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la influencer y las hermanas del deportista, la integrante de “Esto es guerra” aseguró que no hay nada en contra de ellas, e incluso, sorprendió al revelar que cada día se llevan mejor.

“En mis historias solo salen Cachaza y Patricio, pese a que conocía a mucha gente allí, había personas de mi colegio. El día que suba algo con las hermanas, dirán: ‘lo hace para que no hablen’. No pasa nada con las hermanas, nos llevamos cada vez mejor . Es agotador (el tema), cansa estar aclarando algo que no tiene ni pies ni cabeza”, explicó.

¿Modelo dispuesta a participar en el Miss Perú?

En la edición de “Esto es guerra” del jueves 26 de mayo, el tribunal le consultó a la modelo si estaría dispuesta en abandonar el reality de competencia para participar en el certamen de belleza organizado por Jessica Newton. Sin embargo, la respuesta de Luciana Fuster sorprendió a todos en el set de América Televisión. “Yo todavía no he confirmado al 100% mi participación para el 2023, por lo que (mi prioridad) es ‘Esto es guerra’, pero muchas cosas cambian”, mencionó.

Luciana Fuster y Patricio Parodi chocan durante juego en EEG

Un nuevo incidente en “Esto es guerra” desataron los gestos de rechazo de Luciana Fuster a Patricio Parodi luego de que ambos chocaran casualmente cuando el ‘guerrero’ intentó tocar la campana a favor de su grupo. Tras recibir un leve golpe de su novio, la influencer decidió ir con los ‘combatientes’, mientras que el popular ‘Pato’ trató de abrazarla, pero no pudo cumplir con el tierno hacia su novia.