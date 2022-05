Esposo de Karla Tarazona revela que no pueden vivir en EE. UU. por Leonard: “No podemos hacer nada”

El empresario Rafael Fernández reveló tener planes de vivir en el extranjero con Karla Tarazona y sus hijos; sin embargo, dicho deseo se vería pausado, puesto que Leonard León, padre de dos de los pequeños, mantiene problemas legales con la conductora. “No podemos hacer nada”, dijo.

Incluso, precisó que Christian Domínguez, padre del hijo menor de Tarazona, sí estuvo de acuerdo con la noticia. “Está tranquilo con que Valentino se vaya a vivir en el extranjero porque sabe que su futuro será mejor allá que acá. Igual siempre vendría a ver a su padre. Es una posibilidad muy grande vivir fuera Perú”, expresó a Infobae.

Karla Tarazona no recibiría apoyo económico de Leonard León

En otra parte de la conversación, el empresario mencionó que siempre estará a favor de que los padres tengan derecho de ver a sus hijos, independientemente, de que paguen o no. Sin embargo, aseguró que ese no es el caso de Leonard.

“Si no tienes dinero y no puedes trabajar, sí puedes hacer muchas cosas por tus hijos. Venir a verlos, que estudien contigo , hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero. Pero si no haces ninguna cosa y solo buscas excusas para no dar dinero, entonces ahí sí creo que te quieren tomar el pelo”, recalcó.

También expresó su incomodidad al ver que Karla Tarazona se encarga sola de los gastos de sus hijos con Leonard. “Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia. Y yo siempre he dicho que las puertas estarán abiertas para que los vean. No existe una excusa”.

“Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia, dijo Rafael Fernández. Foto: composición/ Instagram/ La República

Rafael Fernández no migró a Estados Unidos por Karla Tarazona

El amor le hizo postergar su sueño de mudarse a Estados Unidos. Rafael Fernández declaró que no pensaba quedarse a vivir en Perú después de los 30 años.

"Si haces las cosas mal, también se te regresa", dijo Rafael Fernández. Foto: Karla Tarazona/Instagram