Diego Bertie se decidió por confirmar en TV nacional que tuvo un corto y fallido romance con Jaime Bayly cuando joven. Por ello, 28 años después de que fuera vinculado sentimentalmente y en más de una ocasión con el periodista, el actor manifestó por primera vez que su relación sentimental con el exconductor de “El francotirador” tuvo inicio en sus épocas universitarias.

En declaraciones para “Magaly TV, la firme”, Bertie dio a conocer que Jaime Bayly le hizo gran daño al intentar ‘sacarlo del clóset’ a la fuerza, pero que, con el paso de los años, aprendió a aceptar su orientación sexual y a sentirse con la libertad de amar a quien desee.

Como se recuerda, Jaime Bayly habló sobre el amorío que mantuvo con Bertie en los escritos de su libro “No se lo digas a nadie”. No obstante, el actor siempre se encargó de esquivar esta interrogante y hasta llego a descartar dicha posibilidad.

Tras la noticia de su vínculo sentimental, la audiencia ha quedado estupefacta con la revelación. En ese contexto, aquí te contamos cuáles fueron los pasajes del libro del ‘Francotirador’ que develaron indicios de su romance con Diego Bertie.

¿Qué decía el libro de Jaime Bayly?

En 1994, Jaime Bayly publicó su primer libro, “No se lo digas a nadie”, historia que cuatro años después fue llevada a la pantalla grande por Francisco Lombardi.

Su novela narra la historia de Joaquín Camino, un joven que vive rodeado de una familia conservadora y sus costumbres. Pese a que no se menciona el nombre de Bayly en ninguna parte de la obra, se llegó a conocer que era un libro autobiográfico.

"No se lo digas a nadie" fue llevada al cine y dirigida por Francisco Lombardi. Foto: difusión

Uno de los personajes que llamó más la atención de los lectores fue el de Gonzalo Guzmán, un actor limeño con quien Joaquín Camino inició un fugaz pero apasionando romance tras conocerse en una entrevista.

A los ojos de la luz pública, ambos eran heterosexuales y tenían enamoradas, por lo que siguieron frecuentándose manteniendo su amorío en secreto. Es así que las especulaciones en torno a quien podría personificar a Gonzalo Guzmán comenzaron a dar qué hablar, acciones que ‘indicaban’ que se trataría de Diego Bertie.

En aquella época, el machismo y discriminación hacia los homosexuales primaba en la sociedad limeña, por lo que el destape que develó Bayly en su libro se convirtió en todo un escándalo.

Diego Bertie es entrevistado por Jaime Bayly

Ese mismo año, Jaime Bayly entrevistó a Diego Bertie en su programa de Latina, “El francotirador”. En un punto del encuentro, la novela “No se lo digas a nadie” se convirtió en el tema de plática.

“Tú sabes que yo publiqué esta novela y lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara cierta gente con mi novela. Tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué sentiste?”, le preguntó a Diego.

Jaime Bayly entrevistó a Diego Bertie tras la publicación de su novela "No se lo digas a nadie". Foto: difusión

Frente a sus palabras, el actor solo atinó a dar su apreciación sobre la novela. “No pasó nada. La he leído y me ha gustado. Me parece que es honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Honestamente adolescente. Me gustó”, manifestó.

Bertie arremete contra Jaime

Varios años más tarde, en 2005, Jaime volvió a traer el tema a la pantalla chica revelándole a Magaly Medina que Diego Bertie “siempre le gustó”.

Diego Bertie habló de su relación con Jaime Bayly. Foto: composición/ Instagram

Ante las constantes interrogantes y especulaciones de la prensa, Diego Bertie no solo negó rotundamente ser gay sino que también afirmó que Jaime estaba intentando perjudicar su carrera artística diciendo injurias. Un hecho a destacar es que, en 1997, el intérprete peruano contrajo matrimonio con Viviana Monge.

Diego Bertie se casó con Viviana Monge a los 30 años. Foto: difusión

“ Yo no cuento mis intimidades en la televisión; será su estilo, lo respeto. Que hable lo que le dé la gana, total, son palabras y palabras. No somos amigos. Hace mucho que no lo veo siquiera , tampoco tengo ganas de verlo. Que siga haciendo su programa y yo hago los míos”, dijo, en ese entonces, el actor de “De vuelta al barrio” a la prensa.

Bayly y su polémica columna mencionando a Bertie

En junio de 2007, el dominical “Panorama” emitió un reportaje sobre otra de las polémicas incidencias del periodista. Esta vez, la ahora pareja de Silvia Núnez escribió una columna para el diario Correo en la que se refirió indirectamente al actor Diego Bertie, pues cuestionó que todavía no aceptara su orientación sexual.

“El escritor escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero, cuando el libro es publicado, mucha gente en su país reconoce al actor y al escritor (…). El actor se siente traicionado, todos saben o sospechan que fueron amantes. El escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El escritor se divorcia y reconoce que le gustan los hombres. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres ”, decía en la columna.

Siguieron con sus vidas

Los rumores de un amorío entre la sonada dupla fue quedando en el olvido. Cada uno tomó el rumbo que contempló mejor para sus carreras y sus vidas sentimentales, y las habladurías se esfumaron.

Bertie se divorció de Viviana Monge tras siete años de casados. Fruto de su relación tuvieron una hija. Asimismo, continuó sumando logros en el ámbito actoral.

Fruto de su relación con Viviana Monge, Diego Bertie tuvo una hija, Aissa Bertie. Foto: Revista Cosas

Por su parte, el ‘Francotirador’ se mudó a Miami junto a su esposa, Silvia Núnez del Arco, para desempeñarse como conductor de televisión. Ellos también tuvieron una descendiente.

Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly tienen una relación desde hace 14 años. Foto: Silvia Núñez del Arco/Instagram

Diego Bertie cuenta la traición que le hizo Jaime Baily

Tras confesar haber tenido un romance con Jaime Baily durante su juventud, el actor contó en vivo que el periodista lo manipuló e incluso llegó a traicionarlo al dejarlo de repente.