“América hoy” sancionó a ‘Giselo’ por burlarse durante simulacro: “Esto no es para reírse”

¡Ya no le aguantan nada! Edson Dávila, más conocido en la farándula nacional como ‘Giselo’, dejó atrás su característico buen humor y protagonizó un hecho bochornoso durante el último simulacro desarrollado a nivel nacional. El conductor, quien hace poco había bromeado a Janet Barboza por su ausencia en “América hoy”, no mostró seriedad ante lo anunciado por las autoridades nacionales.

Janet a ‘Giselo’ y Brunella: “Te has estado riendo con algo tan serio”

Janet Barboza no pudo ocultar su incomodidad al ver cómo sus compañeros Edson Dávila (’Giselo’) y Brunella Horna provocaron una serie de críticas al programa “América hoy” por haber bromeado durante la evacuación del simulacro que se hizo a nivel nacional y fue televisado por América Televisión.

“Tengo que decirlo en vivo y al aire. Edson, usted ha tenido un comportamiento que no es el correcto. Te has estado riendo con algo tan serio como este simulacro junto a Brunella Horna. A mí no me parece. Creo que Ethel está de acuerdo conmigo”, aseguró la conductora.

Momento exacto en el que 'Giselo' y Brunella se ríen durante el simulacro. Foto: América Televisión

¿Qué dijeron Brunella y ‘Giselo’ al respecto?

Christian Domínguez intentó excusar a sus compañeros de programa: “Se empiezan a reír porque ambos estaban nerviosos”. Brunella fue la primera de los involucrados en manifestarse y aseguró que la responsabilidad completa sería de Edson, ya que él la hizo reír a ella.

No obstante, la respuesta de Janet fue contundente. “Somos un medio de comunicación. Debemos predicar con el ejemplo. Esto es serio, esto no es para reírse. No hay que hacer bromas. Quiero preguntarle al productor si va a haber algún tipo de sanción. Me parece lo más pertinente. (...) Han venido a darnos charlas. No es posible que, en nuestro programa, uno de los conductores haga burla”, afirmó.

Por su parte, ‘Giselo’ insistió en que se trató solo de una broma, pero no tuvo problemas en mostrarse arrepentido. “Yo simplemente voy a pedir disculpas. Yo soy así”, dijo. Ethel no se quedó atrás y le dijo a su amigo de set que sí o sí iba a tener un castigo por su actitud poco profesional: “El productor va a sancionarte”.