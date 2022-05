Luego de varios años de rumores y sospechas, Diego Bertie confirmó que tuvo un romance con Jaime Bayly hace casi 30 años. El actor tuvo una extensa entrevista con Magaly Medina y dio detalles sobre su vínculo amoroso con el famoso autor. Según contó, no fue de color de rosa la relación.

“Sí, efectivamente, fui amigo de Jaime y tuvimos una relación. No fue una relación relevante ”, expresó ante cámaras. En dicha conversación, también aseguró haberse sentido traicionado y vulnerado.

En esta nota, resumimos todas las declaraciones que dio Diego Bertie en “Magaly TV, la firme” y los ‘dardos’ que envió al popular ‘Niño terrible’.

“Ventiló mi intimidad, me hizo daño”

Diego Bertie reveló que sí tuvo un breve amorío con Jaime Bayly, pero afirmó que sintió su intimidad vulnerada con las declaraciones que hizo el escritor ante la prensa, en su programa y su libro.

“Él ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento en que quisiera. Vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, mi carrera. Me hizo mucho daño”, expuso.

“No le guardo rencor”

A pesar de que reveló haberse sentido traicionado, recalcó que no siente resentimiento hacia el autor de “Los amigos que perdí”.

“No le guardo ningún rencor, al contrario. (...) Él que se creía abanderado de los gays ahora es el más burgués, señor casado y con hijos. Yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, expuso.

“El clóset me lo saqué hace varios años”

Diego Bertie contó que, a pesar de no haberlo comentado públicamente, siempre ha disfrutado de su sexualidad.

“Yo soy libre con la posibilidad de enamorarme de alguien, soy lo que soy y no necesito excusas para decir ‘oye, soy esto’”.

“Tenía muy claro que soy gay”

También habló sobre su niñez y reveló que conoció desde muy temprana su homosexualidad. Aseguró que su hija, ahora de 22 años, también lo sabe.

“Nunca tuve la necesidad (de anunciarlo) porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tenía 6 años, hubiera podido evitar decírselo. Nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir ‘oye, sal del clóset’”, expresó.

“Hubo mucha manipulación, mucho daño”

Sobre su relación con Jaime Bayly, dijo que no fue un vínculo amoroso sano.

“Mi relación con Jaime no fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí. En ese intento, hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición. Se portó mal. No fue una actitud de amor”.

“Estaba interesado en vender libros”

Diego Bertie acusó al famoso autor de utilizar sus amoríos para publicitar sus publicaciones.

“Yo dudo que alguien que te ame se porte así contigo. Creo que estaba muy interesado en vender libros y sabía que eso era algo que iba a generar morbo. Ese era su único interés”, agregó.

“Nunca me enamoré de Jaime”

Dejó claro que nunca sintió amor por Jaime Bayly. “Yo me he enamorado, he tenido relaciones con personas de mi mismo sexo. Nunca me enamoré de Jaime, era como una sombra, un fantasma ”, aclaró.

“Se quitó y se casó con mi mejor amiga”

Diego Bertie contó un episodio nunca antes revelado de su aventura con el autor. Según detalló a Magaly Medina, él estuvo dispuesto a iniciar una relación, pero Bayly decidió abandonarlo.

“En el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo, el simplemente se quitó. No tuve ningún problema en asumir la relación, se quitó y se casó con mi mejor amiga. Nunca estuvo interesado en tener algo conmigo. (...) Que diga que la cosa no funcionó porque nos chupamos fue mentira. Me quedé colgado solo y él se fue con mi mejor amiga ”.

“Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante", aclaró Diego Bertie sobre Jaime Bayly. Foto: composición archivo GLR/captura ATV

“Si alguien vivió su sexualidad con todo respeto fui yo”

El también cantante despotricó contra Jaime Bayly. En ese sentido, aseguró que, aunque no ventiló su sexualidad, sí ha vivido plenamente.