Diego Bertie habló de su relación con Jaime Bayly por primera vez, después de casi 30 años de rumores. El actor brindó una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde contó detalles del romance que vivió con el escritor peruano. Sin embargo, en un momento, se mostró incómodo al hacer una confesión sobre su sexualidad.

Las palabras de Diego Bertie

“Efectivamente, sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante”, expresó el actor de 54 años en el set de Magaly Medina.

Luego, contó que las declaraciones de Jaime Bayly le afectaron a él y a su familia. Además, lo acusó de querer vender sus libros a costa de su romance secreto. “ Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia , a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, agregó.

Se molestó al aclarar que no cedió a la presión social. “Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: ‘Oye, sal del closet’. Yo salgo del closet cuando me da la gana y si lo necesito ”, sostuvo

Según comentó Diego Bertie, su relación con Jaime Bayly no fue un amor verdadero. “Yo soy amigo de las personas que han estado conmigo, mi enamorada de cuando yo tenía 17 años (...) es mi mejor amiga, somos como hermanos, para mí las relaciones, cuando son amor, trascienden”, señaló.

¿Por qué vincularon a Diego Bertie con Jaime Bayly?

Todo empezó luego de la publicación del libro “No se lo digas a nadie”, de Jaime Bayly. El escritor peruano aseguró en varias ocasiones que el romance de su historia estuvo basado en una experiencia real con un conocido actor de telenovelas. De esa manera, empezaron los rumores que señalaban a Diego Bertie como esa persona, ya que en ese entonces era el galán de la televisión.

Actualmente, Jaime Bayly se encuentra casado con la escritora Silvia Núñez del Arco, con quien tiene una hija en común. Mientras que Diego Bertie se divorció en 2004 de su esposa Viviana Monge, tras siete años de matrimonio.