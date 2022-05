Viviana Monge: ¿Quién es la exesposa de Diego Bertie y por qué se separaron?

Diego Bertie ha vuelto a captar la atención de los medios de prensa luego de confirmar que vivió un breve romance con Jaime Bayly hace casi 30 años. El actor protagonizó una polémica entrevista con Magaly Medina y habló sobre su sexualidad, así como también dio detalles del vínculo que mantuvo durante su juventud con el famoso autor.

El intérprete aclaró que nunca estuvo enamorado del escritor y recalcó que vivió su sexualidad a plenitud, siempre respaldado por su círculo cercano, su familia e incluso por su exesposa Viviana Monge, con quien aseguró tener una cercana amistad.

“Me enamoré de una mujer con la que tengo dos hijos. Mi hija, de 22 años, y tengo un hijo que no es mío, no es mi sangre. Es un niño especial, él me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo”, expuso.

¿Quién es Viviana Monge?

Diego Bertie siempre ha mantenido su vida privada fuera de las cámaras de televisión, por lo que no se tienen muchos datos sobre su expareja. En algunas apariciones televisivas se refirió a ella y definió uno de sus rasgos físicos: “Ella no es alta, es bajita”.

Viviana Monge es una psicóloga limeña que se robó el corazón del actor cuando ya se había convertido en una conocida figura del medio artístico. Eso pasó poco después de que se creara la polémica por su presunto, ahora confirmado, romance con Jaime Bayly. Ambos se casaron en una íntima ceremonia y tuvieron una hija, Aissa.

En una entrevista con Milagros Leiva, el artista reveló que Monge fue un apoyo fundamental cuando atravesó difíciles momentos en su vida. “Me sostuvo mi esposa también, mucho. Ella fue una gran compañera. Es una persona increíble”, dijo.

Actualmente, ambos mantienen un cercano vínculo y son muy unidos en cuanto a su rol parental.

Su historia de amor con Diego Bertie

Diego Bertie y Viviana Monge se conocieron en una playa del popular balneario de Ancón. La joven era una asidua fanática del teatro y asistió a ver la obra “Bodas de sangre”, que contó con la participación del actor.

Con el tiempo, nació el amor entre ellos y se casaron el 8 de mayo de 1997. Su única heredera nació en el año 1999 y la vida del artista dio un giro drástico, pero siempre se tomó su paternidad con mucha responsabilidad.

Diego Bertie y Viviana Monge en su día de bodas. Foto: difusión

“Nuestros hijos necesitan su libertad. Siempre he sido un padre presente y mi hija sabe que estoy ahí siempre”, expuso.

¿Por qué se divorciaron?

A pesar de que se habían convertido en una de las parejas más consolidadas y asediadas por los medios debido a la popularidad de Diego Bertie, se divorciaron siete años después de su matrimonio.

El actor se mostró afectado por la separación e incluso declaró a la prensa que no deseaba volver a casarse. Sin embargo, no especificó los motivos exactos del distanciamiento.

¿Quién es Viviana Monge, la exesposa de Diego Bertie y por qué se separaron? Foto: archivo LR

Diego Bertie revela que su hija sabe de su homosexualidad

El actor confesó en su entrevista con Magaly Medina que Aissa, la hija que tuvo con Viviana Monge hace 22 años, tiene pleno conocimiento de su sexualidad. Diego Bertie aseguró que decidió comentárselo cuando era una pequeña niña.

“Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 años, y hubiera podido evitar decírselo. Nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir sal del clóset”, expresó ante cámaras.