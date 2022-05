Yahaira Plasencia sobre perdonar una infidelidad: “Tendría que estar en esa posición”

Tal como se anunció, Yahaira Plasencia fue la primera invitada exclusiva del programa digital de Andrea Llosa, estrenado el lunes 30 de mayo. La salsera se presentó en el set de la conductora para hablar durante varios minutos sobres las relaciones tóxicas y si ella habría sido parte de una.

Asimismo, no solo habló de su terminada relación con Jefferson Farfán y Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, sino que también contó todo lo que vivió tras ser acusada públicamente de serle infiel al deportista de Alianza Lima.

Yahaira Plasencia habla de la infidelidad

Aunque la cantante aceptó que cometió errores durante su romance con el futbolista, aseguró que las cosas no pasaron tal como dijeron los medios de comunicación. “ Me equivoqué, pero no fue así como lo mostraron”, afirmó.

Por otro lado, al tildar las infidelidades como “traición”, Andrea Llosa le consultó si perdonaría una falta como esa dentro de una relación. La exintegrante de Son Tentación manifestó que primero tendría que vivirlo para opinar.

“No sé la verdad si perdonaría o no. Tendría que estar en esa posición y saber lo que uno va a decidir. (¿Te han sido infiel?) Que yo sepa no”, detalló la artista nacional.

Yahaira Plasencia no se veía casada con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia contó en su entrevista con Andrea Llosa que solo pensaba en un futuro para su carrera, más no para alguna relación que haya tenido.