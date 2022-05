Yahaira Plasencia reconoce “equivocación” durante relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán conformaron uno de los romances más populares en la farándula peruana, aunque nunca se supo la razón sobre esta ruptura. Diversos medios de comunicación especularon sobre el fin de la relación sin lograr que los protagonistas revelen la verdad. Sin embargo, este lunes 30 de mayo, la cantante se presentó en el programa de Andrea Llora “Mujeres poderosas” y dio detalles en torno al tema.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán hicieron público su vínculo en el año 2015, luego de emitirse un ampay en los canales de televisión. Durante cuatro años, la relación tuvo altas y bajas, por lo que llegó a su fin en el año 2020. Sin embargo, se especulaba sobre una posible infidelidad por parte de la salsera.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

En medio de la entrevista con Andrea Llosa, Yahaira Plasencia dio detalles sobre la parte negativa que tuvo la fama repentina en su vida y de qué forma le afectaron los rumores de una infidelidad. La periodista no desaprovechó el momento y consultó: “¿Fue cierta le infidelidad hacia Jefferson?”.

“En algún momento me equivoqué y lo dije muchas veces, pero no fue así con la maldad que lo pusieron. Pusieron conversaciones, chats y un montón de cosas. Me destruyeron y me mandaron al subsuelo. Fue muy fuerte. Yo hice un proceso jucidial, pero no se pudo llegar a nada”, dijo la bailarina en el podcast de ATV.

Yahaira negó algún proyecto con Farfán

La salsera reveló que Hernán ‘Churrito’ Hinostroza y Jefferson Farfán fueron sus dos únicas relaciones formales; no obstante, nunca pensó en el matrimonio. “¿Te imaginabas casada con alguno de los dos?”, preguntó Andrea Llosa de forma directa.

“No he pensado en eso ni pienso en eso. No está en mis planes. Yo me he equivocado y todo, pero siempre he tenido en claro lo que yo quiero. Yo quiero para mi vida y mi carrera es que mi música se conozca a nivel internacional. Esa es mi meta”, aclaró.