Yahaira Plasencia fue invitada al primer podcast del programa para YouTube “Mujeres poderosas” de Andrea Llosa. En la entrevista, la artista reveló cuál fue la relación que Gloria Quintanilla, su mamá, no aprobó.

¿A qué relación se opuso la mamá de Yahaira Plasencia?

La intérprete de “Cobarde” contó que a su mamá no le gustó su primera relación amorosa. Yahaira afirmó que su primer amor nació en el Rímac y vivió una gran ilusión.

“Yo tenía un chiquito que me gustaba en el Rímac, fue mi primer enamoradito, en el 2011. Tú sabes que una mamá siempre quiere más para los hijos”, dijo. Luego añadió: “Era mi primera ilusión y mi mamá me dijo que no era el momento, que me dedique a mis cosas. Ahí estaba en la (Universidad) San Martín estudiando traducción y mi mamá no quería”, explicó la salsera.

Yahaira pensaba hasta tener hijos

Yahaira Plasencia contó que su mamá tenía razón, ya que la relación de ocho meses no prosperó. “Y dicho y hecho, las cosas quedaron ahí, el chico no se portó tan bien. Yo con él creía que iba a tener hijo , con él todo. Era mi primera ilusión”, explicó la cantante.