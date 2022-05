Yahaira Plasencia avergonzada por fiesta COVID-19: “Causé mucho daño en el Perú”

Yahaira Plasencia se presentó, este lunes 30 de mayo, en “Mujeres poderosas” para conversar con Andrea Llosa y detallar cómo vivió la ruptura con Jefferson Farfán y otros detalles de su vida. En esta entrevista, la salsera se refirió también a la fiesta COVID-19 que organizó en el año 2021 para celebrar su cumpleaños.

La artista recibió duras críticas en el mes de abril del 2021 tras intentar escapar del mencionado evento en la maletera de un auto. Los medios de comunicación se refirieron a ella por su irresponsabilidad en medio del confinamiento social para evitar contagios del nuevo coronavirus, incluso este polémico evento trajo consigo la expulsión de Pancho Rodríguez del país.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

La artista relató esta experiencia y consideró que aprendió mucho. Señaló que las críticas la hicieron más fuerte y supo reconocer el daño que causó a muchas personas que sí se cuidaron de la COVID-19.

“Lo del año pasado fue bastante fuerte. (...) Fue un momento sensible para el país y para el mundo entero. Una crisis sanitaria muy fuerte donde murieron muchas personas. Quizás no lo entendí, no lo vi desde ese punto. Causé mucho dolor. No te voy a mentir, me sentí muy mal”, fueron sus palabras al responder la pregunta de Andrea Llosa.

Además, agregó que “no quería salir de casa porque la prensa estaba a fuera”. “Sentía mucha presión, como en algún momento llegué a sentirle hace mucho tiempo”, dijo al comparar aquella situación con su ruptura mediática con Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se refirió a fiesta COVID-19 en Cieneguilla. Foto: captura de Latina

Yahaira Plasencia hizo mea culpa

Finalmente, reconoció que esta situación fue un error: “Trataba de hacer un mea culpa porque causé dolor, causé mucho daño en el Perú, en la gente porque se sintieron muy mal en un momento complicado para yo querer pasar mi cumpleaños”.