Yahaira Plasencia afirma que Jefferson Farfán fue su única pareja formal

Yahaira Plasencia se convirtió en la primera invitada del nuevo programa digital de Andrea Llosa llamado “Mujeres Poderosas”. Durante la entrevista, la cantante se animó a hablar sobre su vida amorosa y reveló detalles inéditos de su anterior relación con Jefferson Farfán, a quien considera su única pareja formal.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

Andrea Llosa aprovechó el momento y le consultó a Yahaira Plasencia por su comentado romance con el futbolista Jefferson Farfán, quien estuvo con la salsera al inicio de su carrera como artista.

“Enamorarse es una palabra muy fuerte (...). Creo que la persona con la que pasé más cosas, con la que viví más cosas, con la que me llegó todo de porrazo fue con mi expareja, con Jefferson (...) , la única pareja —bueno, dos parejas he tenido— (...)”, comentó en un comienzo.

Asimismo, la presentadora de televisión le preguntó por los chicos con los que ha sido vinculada en los últimos años, a lo que la cantante respondió que las personas mencionadas fueron solo salientes momentáneos y que no tuvo una relación con alguno de estos.

“Con ellos nunca tuve algo formal, si hablo de mi expareja, la única pareja que he tenido creo ha sido Jefferson Farfán . Con ellos salí en algún momento, pero nunca tuve una relación formal”, afirmó.

Yahaira Plasencia habla de su soltería

La artista nacional contó también que lleva más de dos años soltera y que, desde su ruptura con el conocido deportista, no ha tenido una relación oficial.

“He salido, he conocido, pero nunca he tenido una relación después de mi expareja. Con él pasé más cosas, y creo que he aprendido y he madurado”, manifestó.