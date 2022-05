Valeria Flórez sorprendida por entrevista de Johanna San Miguel: “Hubo diferencia de preguntas”

Valeria Flórez se convirtió en una de las candidatas favoritas de los peruanos en el Miss Perú 2022. Luego de la entrevista para el Miss Hispanoamérica Perú 2022, la modelo recibió varios comentarios positivos hacia su coherente respuesta. Por ello, este lunes 30 de mayo, se presentó en “Amor y fuego” para comentar qué le pareció esta ronda de preguntas.

Como se sabe, este viernes 27 de mayo, todas las candidatas del Miss Perú 2022 visitaron el set de “Esto es guerra” para dar una propia presentación y responder una serie de preguntas que mostró la esencia de cada una en este certamen de belleza. Johanna San Miguel tuvo una hacia Valeria Flórez y lo que contestó la joven sorprendió a los televidentes. Fue tendencia en redes sociales.

¿Qué dijo Valeria Flórez sobre la entrevista en “EEG”?

Valeria Flórez llegó contenta al set de “Amor y fuego” y agradeció al público que ahora la apoya en esta etapa: “Yo no me he fijado en eso, sino en el apoyo del público y estoy muy feliz porque muchas personas me respaldaron a raíz de mi respuesta y participación. Me han colocado como una de las favoritas y eso me tiene feliz”.

Por otro lado, también comentó sobre la entrevista de los conductores hacia cada modelo: “No te voy a negar que sí me sorprendió la diferencia de las preguntas, vale decirlo, pero para eso estamos”. Agregó que “todas las preguntas son válidas”.

Valeria Flórez explica la conducción de espectáculos

Finalmente, la figura de Willax TV dio a conocer en qué se basa su trabajo frente a cámaras para evitar los comentarios negativos o malintencionados en redes sociales: “Quisiera invitar a la gente a que se tome el tiempo de ver el programa porque es de opinión propia. Damos nuestra opinión sin difamar. Nosotras no afirmamos o especulamos cosas, simplemente comentamos lo que a nosotras nos parece desde nuestro punto de vista”.