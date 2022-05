Shirley Arica quiere abrir su OnlyFans: “Estoy misia, tengo que pagar casa y colegio”

Al igual que muchos personajes de la farándula, Shirley Arica también está considerando la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans. Son muchas figuras que han conseguido el éxito en la mencionada plataforma para adultos, lo que les ha permitido ganar una fuerte suma de dinero.

Por ello, la afamada ‘Chica realidad’ no quiere quedarse atrás y estaría a punto se sumarse a la larga lista de famosos que se lucen en el mencionado espacio virtual.

¿Shirley Arica se unirá a OnlyFans?

El 29 de mayo, la modelo conversó con Nicola Porcella en el primer episodio de su programa de YouTube “En tragos con Shirley Arica”. Durante la entrevista, el ex chico reality habló sobre su paso por OnlyFans y la exparticipante de “El poder del amor” reveló su interés por unirse a dicha plataforma.

“Hay mucha gente que gana bastante plata, la verdad que estoy misia. Tengo que pagar casa, colegio y deudas. Estoy pensando seriamente abrir OnlyFans”, comentó.

Shirley Arica asegura que no haría contenido pornográfico

Asimismo, Shirley Arica explicó cómo sería el contenido que compartiría en OnlyFans y marcó distancia de Xoana González y Fatima Segovia, quienes han asegurado que suben videos explícitos a dicha web. A diferencia de ellas, la modelo mencionó que solo se limitaría a hacer topples.

“Eso sí, no haría para nada. Máximo me animaría a realizar un ‘topples’, y usaría complementos como chantilly y otras cosas” , sostuvo durante su conversación.

Shirley Arica le responde a Magaly Medina tras críticas

Hace unos meses, Shirley Arica fue anunciada por todo lo alto para estar al frente de un programa ecuatoriano, lo que generó innumerables críticas por parte de Magaly Medina, quien se encargó de recordarle todos los escándalos que ha protagonizado en el pasado.