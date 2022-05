Melissa Paredes difundió las conversaciones que tenía con Rodrigo Cuba en el canal digital Instarándula. A través de la cuenta oficial de Instagram de Samuel Suárez, Melissa dio su versión sobre su controversial separación.

¿Qué dijo Rodrigo Gonzáles?

En su programa “Amor y fuego”, el popular ‘Peluchín’ comentó que las publicaciones no son una revelación y no cambian la opinión que tiene sobre la modelo. “¿Cambia en algo alguna frase o palabra? Para mí, nada”, sentenció.

El conductor también opinó sobre la veracidad de las conversaciones “¿Serán reales? ¿Serán ciertas?”. Asimismo, se refirió a la respuesta que daría Rodrigo Cuba: “ Estará armando su plan de contingencia, bien asesorado. Esta agazapado. Es gato, ya saltará al cuello. La respuesta puede abarcar tantas cosas, porque luego en el chat nada te indica que va por ahí, entonces no sé qué se ha descubierto”.

Gigi Mitre duda por mensaje del ‘Gato’ Cuba

Por su parte, Gigi Mitre opinó que el concepto que tiene acerca de Melissa Paredes tampoco no cambia, pero que hay un mensaje que le genera dudas. A raíz de ese comentario, confirmó que todos los pantallazos emitidos en su programa “Amor y fuego” fueron verificados por un notario. “Los pantallazos están judicializados y han pasado por un perito ”, confirmó Rodrigo Gonzales