Hay ‘chat bomba’ de Rodrigo Cuba y una tercera persona confirmando separación, según Janet Barboza

Luego de que Melissa Paredes mostrara unos nuevos chats con Rodrigo Cuba, la conductora Janet Barboza afirmó que existiría además una conversación ‘bomba’ que podría desmentir la versión del futbolista. Según la presentadora de “América hoy”, leyó en los mensajes que el exesposo de la actriz confirmaba su separación antes del ampay.

Recordemos que el ‘Gato’ Cuba aseguró que eran pareja hasta el día que salió a la luz la presunta infidelidad. Por su parte, Melissa Paredes lo negó y afirmó que ellos ya estaban separados, pero vivían juntos.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Janet Barboza indicó que en el ‘chat bomba’ Rodrigo Cuba habla con una tercera persona, quien se ha negado a hacer pública la conversación pese a que podría beneficiar a Melissa Paredes.

“Desgraciadamente, el chat ‘bomba’ sí lo he leído , ustedes saben que yo no miento, pero el chat no es de Rodrigo y Melissa, sino es de Rodrigo con otra persona y esta tercera persona no autoriza a Melissa Paredes para publicarlo. Entonces en ese chat he leído que estaban separados, (antes del ampay) obvio”, expresó la popular ‘Rulitos’.

Luego, la conductora de América TV no quiso dar mayores detalles al respecto. “No tengo la autorización para decir nada más”, aseveró.

Janet Barboza salió a favor de Melissa Paredes

En otro momento, Janet Barboza salió a favor de Melissa Paredes al referirse a las 40 capturas del chat que mantuvo con Rodrigo Cuba pocos días antes de su ampay con Anthony Aranda.

“Melissa Paredes el fin de semana sacó unos chats que dejarían sin piso al ‘Gato’ Cuba. Tenemos que confesarlo, hacen que uno tengas dudas... esos chats están de candela”, agregó.

Por su parte, Ethel Pozo reveló que ha sido amenazada por hablar del caso de Melissa Paredes. “Yo, la verdad, al igual que (la psicóloga) Lizbeth Cueva, no quisiera hablar de ese tema porque he recibido amenazas”, señaló.