Nicola Porcella revela que cerró su cuenta de OnlyFans: “Gané como 15.000 dólares”

Nicola Porcella brindó una entrevista a la modelo Shirley Arica para su canal de YouTube titulado “En tragos con Shirley Arica”. Durante la conversación, reveló que tuvo que cerrar su cuenta de OnlyFans pese a que le generaba buenos ingresos. El exchico reality ahora está disfrutando unas vacaciones en Perú luego de haber trabajado en el extranjero.

¿Por qué Nicola Porcella cerró su OnlyFans?

Según explicó el exintegrante de “Esto es guerra”, se le presentaron nuevos proyectos, por lo que no pudo estar pendiente de su contenido en OnlyFans. Además, aseguró que sus suscriptores le exigían publicar fotos más provocativas, pero él se negaba a hacerlo.

“Lo abrí por un negocio, pero se me abrió una oportunidad de ir a grabar a Televisa un programa importante. Lo cerré. No le había prestado atención a eso, mi contenido no era erótico, solo era contenido de mi Instagram , saqué fotos con medio pantalón más abajo del Instagram y las comencé a poner en OnlyFans”, expresó Nicola Porcella. “¿Estafabas a la gente?”, le preguntó Shirley Arica. “No”, respondió él entre risas.

“Solo que la gente te pide más, pero no es mi rubro. ¿Cuánto gané? Me dio como 15.000 dólares aproximadamente”, agregó el popular ‘Capitán histórico’.

¿Cuál era el trabajo de Nicola Porcella en el extranjero?

Nicola Porcella anunció que ha trabajado en Colombia en el programa reality de competencias “Reto 4 elementos” , muy parecido a “Esto es guerra”. Según algunos informes, el modelo peruano habría tenido un buen desempeño en los juegos, pero fue eliminado a pocos días de la gran final.

El domingo 15 de mayo se supo que el ex chico reality se encontraba en un aeropuerto y, poco después, reveló que había llegado a Perú.