¿Qué fue de Jimena Espinoza, la Miss Perú que fue acusada de hacer trampa en el certamen?

Jimena Rumini Espinoza Vecco se convirtió en la Miss Perú 2014 en medio de acusaciones de fraude. La modelo peruana tenía 26 años y había postulado al concurso varias veces sin éxito. Aquel año, recibió la corona y al fin pudo decir que su sueño se hizo realidad. Sin embargo, su triunfo fue opacado por las críticas y la denuncia de los jueces que daban por ganadora a la segunda finalista, Ximena Montenegro, Miss Lambayeque.

En esta nota te explicamos qué sucedió realmente con la corona de Jimena Espinoza en el Miss Perú, qué hizo la modelo después del certamen y cómo luce actualmente.

¿Por qué Jimena Espinoza fue acusada de fraude?

Fueron varios los motivos que desataron un escándalo entorno al triunfo de Jimena Espinoza. Uno de ellos fue una foto de la reina de belleza mostrándose en toples , lo que generó malos comentarios en su contra. Modelos como Melissa Paredes y Darlene Rosas aseguraron que ella no merecía ganar.

PUEDES VER Alessia Rovegno: los momentos más peculiares de su participación en concurso de belleza de EEG

Luego, el miembro del jurado Luis Miguel Ciccia reveló que Jimena Espinoza no era la favorita para llevarse la corona y exigió que se muestre ante un notario la votación real. “ Es la primera vez que me siento como un títere . Por el bien del concurso, deberían mostrar nuestras votaciones, que son electrónicas. La organización se limpiaría con eso”, manifestó.

Jimena Espinoza defendió su corona

Pese a que muchos estaban en contra de que represente al Perú en el Miss Universo, Jimena Espinoza no quiso entregar su corona y se defendió ante la prensa asegurando que no hizo trampa.

“No sé de dónde sacó esa información. La organización lo hizo todo claro. Hubo notario y jurados. Me da pena que la gente se exprese así, porque están quitando mi esfuerzo como si las cosas están compradas, y eso no es así... No hubo fraude ”, expresó la modelo, quien además trabajó en “El último pasajero” y “Rojo fama contra fama”.

En enero de 2015, Jimena Espinoza representó al Perú en el Miss Universo 2014 realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. No logró clasificar a las 15 finalistas.

Jimena Espinoza ingresó a “Esto es guerra”

En noviembre de 2014, Jimena Espinoza se presentó como el nuevo jale de “Esto es guerra”. Durante su permanencia en el reality, fue parte del equipo de Las cobras, con Nicola Porcella, y se enfrentó a su colega Ivana Yturbe.

¿A qué se dedica Jimena Espinoza?

Jimena Espinoza continúa dedicándose al mundo del modelaje. Tiene 33 años y reside en Estados Unidos, aunque en algunas ocasiones regresa al Perú. Ha estudiado Marketing y trabaja como asesora de moda. También ha aparecido en portadas de revistas estadounidenses y desfilado en importantes eventos.

PUEDES VER Miss Perú 2022: Arlette Rujel se lleva la corona de Reina Hispanoamericana Perú

En octubre de 2021, la ex reina de belleza contrajo matrimonio con su pareja, Dani Márquez, en Miami. “Así empezamos una nueva historia que durará para siempre”, escribió en ese entonces.

Jimena Espinoza contrajo matrimonio con su pareja, Dani Marquez. Foto: Instagram

Jimena Espinoza. Foto: Instagram

Jimena Espinoza. Foto: Instagram

Jimena Espinoza: Instagram

Así luce actualmente Jimena Espinoza en Instagram, red social en la que ha conseguido más de 10.000 seguidores y comparte fotos sobre sus viajes y sesiones profesionales como modelo.

Jimena Espinoza. Foto: Instagram