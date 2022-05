Tilsa Lozano estuvo de invitada en el programa de “América hoy”, este lunes 30 de mayo, donde junto a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y el popular ‘Giselo’ comentaron sobre los últimos chats que Melissa Paredes ha compartido con el creador de “Instarándula”. Con la divulgación de los pantallazos, la actriz estaría demostrando que antes del ampay ya se encontraba separada de Rodrigo Cuba.

En ese sentido, la modelo recordó cuando fue jurado del programa “Reinas del show” y la exchica reality ya mostraba indicios de su distanciamiento con el integrante del Sport Boys. “Yo estaba de jurado en esa época y ella (Melissa) estaba concursando, ahí fue que se conoció con el ‘Activador’. Cuando nosotros bromeábamos y le decíamos algo sobre el ‘Gato’ Cuba, ella hacía las bromas como muy distante; o sea, muy lejana” , relató.

Asimismo, la expresentadora de TV contó que llegó a la conclusión de una posible crisis matrimonial entre el deportista y la protagonista de “Ojitos hechiceros”. “Ya marcaba distancia; no planteaba que estaban separados, pero yo como mujer me daba cuenta que ahí la ‘llama del amor’ ya se había apagado” , manifestó.

Tilsa Lozano cree que Melissa Paredes ya estaba separada de Rodrigo Cuba

De acuerdo a Tilsa Lozano, los chats reveladores de Melissa Paredes con el deportista confirmarían su separación desde mucho antes del ampay con el bailarín. “A mí me queda claro que ellos no estaban bien y lo dije una vez que vine aquí (’América hoy’). Cuando uno se separa y tiene hijos de por medio, y ha formado una familia, uno no se separa de la noche a la mañana. Es todo un proceso”, expresó.

Productor de “América hoy” sabía de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Janet Barboza y Ethel Pozo aseguraron, una vez más, que no sabían nada del distanciamiento de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba a pesar de ser compañeras de programa. Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ contó que Armando Tafur, productor de “América hoy”, les ha confesado, después de muchos días del ampay de la actriz y el ‘Activador’, que sí tenía conocimiento de su separación con el ‘Gato’ Cuba. “Nos indica el productor que él sí sabía, que a él sí le había comunicado que estaban separados. Me dice (el productor) que incluso cuando hicimos una nota sobre las parejas que se separan, Melissa dio su opinión sobre el tema”, detalló la conductora.