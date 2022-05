Melissa Paredes causó revuelo en el medio artístico luego de difundir diversos chats y conversaciones que tuvo con Rodrigo Cuba antes de que se difundiera su polémico ampay. Las capturas probarían que el trato entre ellos ya se había quebrado y, a pesar de que aún seguían casados, ya no se consideraban una pareja.

El confidente de la actriz fue el influencer Samuel Suárez, creador de Instarándula. El periodista fue el encargado de publicar todo el material proporcionado y fue él quien reveló que habría un video que desenmascararía al jugador del Sport Boys.

¿Melissa Paredes tiene video ‘bomba’ sobre Rodrigo Cuba?

Según el popular ‘Samu’, Melissa Paredes aseguró que se está guardando dicho video para poder utilizarlo en un eventual juicio contra Rodrigo Cuba por el cambio en los días de tenencia de su pequeña hija.

“Ella hasta jura que tiene más cosas que no va a sacar. Hasta hay un video, que no me dijo tampoco el contenido. Obviamente yo le pregunté por qué ahora y no antes y su respuesta fue que las está guardando para un posible juicio y que había mucha gente detrás. Extraño, lo sé”, explicó Samuel Suárez

PUEDES VER: Melissa Paredes niega que chats con Rodrigo Cuba son editados y envía más pruebas

Melissa Paredes envió carta notarial a Magaly Medina

El influencer Samuel Suárez también presentó el documento de denuncia que envió Melissa Paredes a Magaly Medina por los comentarios que realizó respecto a su maternidad. La actriz le pidió a la conductora que se rectifique de sus opiniones. Ante esto, la figura de ATV decidió responder sobre este proceso legal que podría enfrentar.

“Me defiendo como lo hago siempre”, fue su respuesta al contar qué medidas tomaría ante la demanda.