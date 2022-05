El lío mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue dando de qué hablar, especialmente luego de la entrevista del futbolista nacional con Magaly Medina. En dicha charla, el integrante de Sport Boys mostró pantallazos donde mostraba que la modelo le escribió luego del ampay con Anthony Aranda para intentar retomar su matrimonio.

Sin embargo, la conductora se contactó con Samuel Suárez para mostrar otros chats, los cuales comprobarían su versión de que ella y el padre de su menor hija ya habían terminado su relación antes de las imágenes emitidas en “Magaly TV, la firme”. A eso se le suma que la influencer mostró otros detalles que podrían cambiar el curso de los hechos.

PUEDES VER: Ethel Pozo afirma que recibe amenazas por hablar de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa teme que el ‘Gato’ Cuba le quite a su hija

El popular ‘Samu’ también reveló un intercambio de palabras entre Melissa Paredes y su representante, José Víctor Vergara. La modelo le aconseja redactar un acuerdo para presentárselo a Rodrigo Cuba y evitar cualquier inconveniente. ‘Meli’ también señala que este documento podría evitar que el lateral derecho le pueda quitar a su hija en un futuro cercano.

Melissa Paredes se contactó en las últimas horas con Samuel Suárez. Foto: Instagram

“José, sería bueno hacer un acuerdo por lo bajo con Rodrigo, con fecha que nos estamos separando, por cualquier cosa cubrirme yo. Con el fin de que si pasara algo, es la única forma, yo no confío en nadie. Me da miedo que luego me quiera cag** con mi hija, quitándomela o algo así”, se aprecia en dichos pantallazos.

Melissa Paredes se contactó en las últimas horas con Samuel Suárez. Foto: Instagram

Melissa Paredes se contactó en las últimas horas con Samuel Suárez. Foto: Instagram

Melissa Paredes tiene un video ‘bomba’ que destruiría a Rodrigo Cuba

Fueron varios los contactos que se dieron entre Melissa Paredes y Samuel Suárez en las últimas horas y en uno de ellos la inflencer reveló que tiene un video que podría dejar mal parado al ‘Gato’. Según ‘Samu’, la ex chica reality quiere guardar este material para usarlo en un posible juicio con el jugador.