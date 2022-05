Melissa Paredes no usaba anillo de compromiso antes del ampay, según Ethel Pozo

Luego de que Rodrigo Cuba hiciera de público conocimiento varias conversaciones que sostuvo con Melissa Paredes antes y después de que esta sea captada junto a Anthony Aranda, diversas figuras de la farándula peruana han salido a contar lo que sabían de la comentada relación de ambos. Esta vez fue el turno de Ethel Pozo, quien aseguró que la modelo no usaba su anillo de compromiso desde tiempo antes del ampay.

Como se sabe, el futbolista ha afirmado en más de una oportunidad que él y su exesposa seguían en una relación hasta el día que Magaly Medina reveló la supuesta infidelidad; versión que fue desmentida por la también actriz.

¿Qué mencionó Ethel Pozo?

Janet Barboza le preguntó a Ethel Pozo si conocía algo respecto a la presunta separación de ellos, a lo que esta contestó que no sabía nada al respecto. “No, jamás, a mí nada me dijo”, señaló.

Segundos después, la conocida ‘Rulitos’ reveló que el productor del programa, aparentemente, sabía sobre la comentada separación.

“Nos indica el productor que él sí sabía, que a él sí le había comunicado que estaban separados (...). Incluso, cuando hicimos un tema al respecto, ella dio su opinión”, dijo en vivo.

Seguidamente, la hija de Gisela Valcárcel contó algo que ella notó un día antes de que el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda fuera emitido en televisión nacional.

“No me dijo nada esa semana, y yo frecuentaba ambas casa en pareja; pero sí recuerdo que, un día antes del ampay, vi la mano de Melissa Paredes, y no tenía nada. Le pregunté por su anillo, y solo realizó un juego de miradas con el productor. De ahí no pregunté más y me quede sorprendida”, agregó.

Ethel Pozo recibió amenazas tras entrevistar a Melissa Paredes

La presentadora de “América hoy” mencionó que tras emitir su opinión sobre el escándalo entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, ha estado recibiendo amenazas por redes sociales. Aunque no quiso mencionar nombres, aseguró que prefiere mantenerse al margen respecto a esta polémica.