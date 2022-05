Melissa Paredes volvió a contactarse con Samuel Suárez, creador de Instarándula, para enviarle más material en torno a las conversaciones que ella tuvo con Rodrigo Cuba tras ampay. Usuarios creen que sus conversaciones con el futbolista son editados y, para desmentirlo, envió pruebas de que ningún chat es trucado.

En ese sentido, grabó la pantalla de su celular para que se pueda ver en video la conversación con su exesposo. El periodista contó que ella le envió el clip para que no cuestionen su credibilidad.

“Ella me envió 4 vídeos y cada uno dura más de un minuto. Pasa el dedo por todo el WhatsApp, por toda la conversa como demostrando que no son pantallazos falsos ”, señaló el comunicador.

Es quizá por eso que el ‘Gato’ no ha salido en sus redes a decir que esto es ‘trucho’”, agregó.

¿Qué dicen los videos enviados por Melissa Paredes?

En el material audiovisual se le escucha decir a la actriz que realiza esto por precaución y para que sus pruebas no desaparezcan con el tiempo.

“Para que vean que esto es real. Estoy grabando esto por si me roban el celular o algo, ya tengo miedo con esta gente ”, se le oye a la exconductora de televisión.

Melissa Paredes molesta con su madre

En otra historia de Instarándula, Samuel Suárez contó que Melissa Paredes se molestó al ver a su madre en televisión nacional reclamando que la dejaran de atacar.

Según relató, ella no habría dado el consentimiento para que aparezca en “América hoy”. “Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar”, reveló el exreportero de Latina.

“Incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América hoy’ para hacerle el escándalo de la vida, le intentó ‘reventar’ el celular con su hermana a su madre para que deje de salir en las pantallas, pero obviamente no contestaba”, agregó.