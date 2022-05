No le guarda el secreto. Samuel Suárez, además de exponer los chats de Melissa Paredes que desmentirían la versión de Rodrigo Cuba, contó que tuvo una conversación telefónica con la exreina de belleza, sin embargo, no le dio la autorización para sacarla a la luz.

No obstante, el popular ‘Samu’ conversó con sus seguidores y sorprendió a todas sus ‘ratujas’ al contarles algunos detalles de su charla con la modelo. Esta vez dejó boquiabiertos a todos al asegurar que la actriz no considera un acto de infidelidad el ampay que protagonizó con su entonces bailarín.

PUEDES VER: Melissa Paredes habría reclamado a su mamá por dar una entrevista sin su consentimiento

¿Qué dijo?

El comunicador contó que, para Melissa, las imágenes que mostraron donde aparecía en situaciones comprometedoras con Anthony Aranda no eran motivo suficiente para que sea tildada de infiel.

“Al ampay que vimos todos con el ‘Activador’, el escándalo que originó todo, ella considera que fue un beso, no fue más allá que un beso y me lo dijo en dos oportunidades y como fue un besito nada más lo que pasó en esa oportunidad entre ellos, no es considerado para ella infidelidad ”, mencionó.

¿Por qué Melissa recién revela sus chats con el ‘Gato’ Cuba?

El pasado 29 de mayo, Samuel Suárez mencionó que Melissa Paredes le contó que la razón por la que no habría expuesto sus chats con Rodrigo Cuba meses atrás fue “porque las estaba guardando para un posible juicio”.

“... Y había mucha gente detrás que le decía que no las saque, que no haga esto y lo otro. Ella decidió guardarlo. Extraño, lo sé”, contó el comunicador a sus seguidores en su portal de Instarándula.