Usuarios critican a Lourdes Sacín por cuestionar sentencia contra John Kelvin

Lourdes Sacín decidió utilizar sus redes sociales para comentar la reciente sentencia a John Kelvin, quien ha recibido 21 años de pena privativa por violencia de género en contra de Dalia Durán. En ese sentido, la periodista aseguró que sintió lástima y cuestionó que quizá lo que le pasó al artista se debió a que su caso se volvió muy mediático, pues otros agresores han sido condenado a menos años de cárcel.

Mediante una transmisión de Facebook, la exreportera especificó que el cumbiambero puede apelar, ya que lo habrían condenado a más de dos décadas de encierro en primera instancia. Asimismo, remarcó que el artista debe cumplir el castigo, pues es la consecuencia de su actos.

Usuarios en contra de Lourdes Sacín. Foto: captura Facebook.

Luego de sus comentarios, los usuarios criticaron a la comunicadora por salir en defensa del músico y no solidarizarse con la cubana. “Hola, Lourdes. En realidad, sea como sea, es una agresión muy fuerte”, “¿Quién los entiende? Cuando dan una pena razonable, se quejan. Si le hubieran dado cuatro años, dirían por tan poco”, “Es que le hizo un daño irreparable que nadie se lo quitará de la mente”, comentaron. Tras ello, la periodista especificó que siente pena porque el cantante arruinó su carrera.

Lourdes Sacín critica sanción en contra de John Kelvin. Foto: captura Facebook.

Periodista cree que Melissa Paredes miente

Las últimas entrevistas de Melissa Paredes en “América hoy” y de Rodrigo Cuba con Magaly Medina no fueron ajenas a Lourdes Sacín, quien en su análisis llegó a la conclusión que el tema ya hubiese finalizado si la actriz aceptaba haber sido infiel.

De acuerdo a la periodista, la historia de ambos no terminará, ya que la ex chica reality ha mentido desde un inicio. “Me parece demasiado sinvergüenza para mentir. Más fácil hubiera sido aceptar su infidelidad como Miyashiro y ya; pero el seguir negando lo evidente ya es demasiado”, señaló para El Popular.

Lourdes Sacín ataca a Melissa Paredes. Foto: composición LR

Lourdes Sacín sale en defensa de Flor Polo

La separación de Flor Polo y Néstor Villanueva ha generado que muchos salgan a contar varias infidencias en torno a la relación de la hija de Susy Díaz. En este caso, Lourdes Sacín recordó que en una visita al programa “Fábrica de sueños” coincidió con la empresaria, quien le contó que no soportaba más al cumbiambero porque le había encontrado conversaciones con una bailarina.

“(Flor Polo) Me dijo que estaba harta, que él (Néstor Villanueva) la engañaba, venia la cámara (del programa), ella sonreía, pero en el fondo estaba triste y molesta con él. Decía que ya no lo aguantaba, que quería separarse. Eso me lo dijo en los pocos 10 minutos que hablé con ella. Que él la trataba mal me dijo, por esa única conversación en las grabaciones de ‘Fábrica de sueños’ y me quedó clarísimo que era muy infeliz”, narró.