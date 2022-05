Karen Schwarz y Ezio Oliva están a poco de volver a caminar al altar. Luego de confirmar sus deseos de contraer matrimonio religioso, la famosa pareja ya se está proyectando para concretar dicho plan e incluso ya tienen una fecha para la ceremonia. La conductora reveló en redes sociales cuándo planea darle el ‘sí' nuevamente al padre de sus hijas.

Hace algunos meses, revelaron que ya se encontraban listos para formalizar su relación ante la Iglesia, ya que ahora que sus dos herederas están más grandes. Según contaron, les emociona la idea de que las niñas participen del evento y puedan ser testigos de su amor.

¿Cuándo se casarán por religioso?

Karen Schwarz decidió responder las dudas de sus fanáticos a través de Instagram y muchos usuarios expresaron su curiosidad por saber más detalles sobre su matrimonio religioso con Ezio Oliva y la fecha en que se llevará a cabo la unión.

La figura de TV no dudó en aclarar y aseguró que el evento está pactado para el próximo año. “2023″ , escribió junto a una tierna fotografía con el intérprete de “Siempre has sido tú”.

Karen Schwarz revela cuándo se casará por religioso con Ezio Oliva. Foto: captura Instagram

Karen Schwarz cuenta qué le atrajo de Ezio Oliva

Otra de las preguntas que recibió Karen Schwarz en Instagram giró en torno a su relación con Ezio Oliva. Una usuaria le pidió que contara qué fue lo que le gustó del cantante al momento de conocerlo.

“Para mí, Ezio es un churro. Pero el ser guapo ya no es tan importante cuando inicias una relación seria. La belleza se esfuma y prima la admiración, la personalidad, los sueños de ambos, las metas y la complicidad. Nunca en mi vida había conocido a una persona tan perseverante como Ezio, para él no existe el no, y eso enamora” , explicó la conductora de televisión.