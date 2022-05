John Kelvin tras sentencia de 21 años: “Agotaré todos los mecanismos legales para defenderme”

John Kelvin se pronunció a pocas horas de ser sentenciado a 21 años de prisión efectiva por agresión física y violación sexual contra Dalia Durán. El cumbiambero publicó un extenso comunicando en el que rechaza rotundamente este veredicto y aseguró que su caso viene siendo utilizado por las autoridades para distraer los verdaderos problemas del país.

“ Decirle a mi familia amigos, mi público, que no desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política, pues están logrando su interés de que los medios de comunicación tengan toda la atención, a pesar de que hay situaciones más graves en mi país, pues están usando mi situación legal, concertando con medios de poder para mantener la atención de la población ”, indica en parte del comunicado.

John Kelvin asegura estar sorprendido tras sentencia

Al inicio de su pronunciamiento en su cuenta de Facebook, John Kelvin asegura estar sorprendido por la severidad de su castigo y dio a entender que la justicia fue distinta con él por ser una persona famosa.

John Kelvin seguirá en el penal de Lurigancho cumpliendo su pena. Foto: captura Facebook

“Me he quedado sorprendido por el accionar de las autoridades judiciales que llevaron mi caso, pues este año que llevo privado de libertad, he sufrido en carne propia cómo no se aplica justicia. Muchas personas más no tienen los medios para poder hacer llegar su voz de protesta ante los medios, pero mi persona, por el solo hecho de haber obtenido un poco de notoriedad o por ser un artista del medio, la justicia para mí es diferente”, añadió.

John Kelvin dice que los magistrados no tomaron en cuenta todas las pruebas

En el tercer punto de su pronunciamiento, el exvocalista del Grupo 5 argumentó que durante las diligencias que siguieron a su denuncia, la propia Dalia Durán negó que existiera la presunta violación sexual de la que fue acusado, que fue motivada por terceros y que en el juicio terminó cambiando su versión.

“En juicio no se ha valorado la declaración en cámara Gesell, ni mucho menos la misma declaración en juicio de la agraviada al manifestar de manera oral, ante los jueces, que nunca existió el delito de violación, sin embargo, los jueces no han valorado esta declaración y de manera abusiva, ilegal e ilegítima me han condenado a 21 años, situación que no aceptare, porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, aseveró.