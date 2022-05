Alessia Rovegno se ha convertido en una de las figuras mediáticas más relevantes de las últimas semanas desde que anunció su participación en el Miss Perú 2022. La sobrina de las hermanas Cayo ya había adquirido popularidad desde que informó de su relación amorosa con Hugo García, la cual fue bien recibida por las seguidoras del chico reality.

Precisamente, el integrante de “Esto es guerra” estuvo en primera fila el último viernes 27 de mayo cuando se llevó a cabo el evento Miss Hispanoamérica 2022 en el set del show. Y mientras su novia desfilaba y daba lo mejor de sí en el concurso de belleza, el modelo captó cada uno de los movimientos a través de su teléfono celular.

Hugo García tuvo tierno detalle para Alessia Rovegno

El tierno gesto de Hugo García no pasó desapercibido por las cámaras de América TV, que captaron al detalle al fan número uno de Alessia Rovegno. El integrante de “EEG” se mostró muy contento con el progreso de su pareja a pesar de la derrota del último viernes.

“ He estado en primera fila grabando todos los videos. Estoy súper orgulloso de ella. Estoy muy feliz y sé lo se ha dedicado para este concurso. Me ha dejado un poquito de lado (risas), pero mientras que ella está feliz, yo soy feliz. Por eso me han visto así grabando ”, indicó.

Alessia Rovegno responde a críticas por su ingreso al Miss Perú

Alessia Rovegno fue criticada por su ingreso al Miss Perú a pesar de que la propia Jessica Newton pidió públicamente su participación. Por ello, la modelo salió al frente de estos comentarios y señaló que busca ser una referente de las jóvenes que vienen detrás de ella.

Alessia Rovegno quiere ser la nueva Miss Perú 2022. Foto: Instagram

“Me costó tomar la decisión, pero lo hice porque los concursos ahora empoderan a la mujer. No solo se trata del rostro o cuerpo bonito, hoy se nos ve con otros ojos y si puedo ser un referente para otras jóvenes como yo, pues aquí estoy poniéndole alma y corazón a este sueño”, preciso.