Geni Alves es una las figuras más polémicas de la farándula peruana. La ‘garota’ trascendió en la televisión nacional al protagonizar un fuerte altercado con Carmen Rodríguez, la esposa del ‘Puma’ Carranza, exfutbolista con el que fue ampayada.

Sin embargo, este no fue el único escándalo en el que se vio envuelta la brasileña, pues también ha sido agredida por Milena Zárate y Susy Díaz en plena transmisión de un programa de espectáculos.

A continuación, haremos un repaso de los llamativos momentos que vivió la bailarina durante su breve paso por la pantalla chica.

Geni Alves y la esposa del ‘Puma’ Carranza se enfrentan tras ampay con el futbolista

En junio del 2013, Geni Alves fue agredida por Carmen Rodríguez, esposa del ‘Puma’ Carranza, tras ser acusada de ser la amante del futbolista. La brasileña habría acudido a encontrarse con el deportista, sin imaginar que quien la estaría esperando sería la señora.

“José Luis (Carranza) me mandó un mensaje por Facebook a las seis de la mañana, supuestamente era él y me dijo para encontrarnos. Me pareció muy raro porque me decía para vernos en un lugar donde no acudimos”, contó para la prensa.

“Cuando veo, era una mujer. Intenté irme, pero ella me chocó el auto. Se bajó y me empezó a pegar contra el suelo, estoy toda moreteada. Me dijo que me había metido con su marido, estaba con su hija y las dos me pegaron”, agregó.

Asimismo, la brasileña se defendió y aseguró que no era la amante de José Luis Carranza (’Puma’), ya que él le había asegurado que estaba separado de su esposa.

“Me ha desfigurado el rostro, estoy muy mal. Lo intenté llamar a él, pero no me responde, es un cobarde, me siento triste porque me ilusioné como toda mujer”, sostuvo.

Tras sentar la denuncia, se supo que la esposa del ‘Puma’ Carranza debía pagar una indemnización a Geni Alves por la agresión.

Geni Alves protagoniza pelea con Susy Díaz

En su momento, Geni Alves y Susy Díaz tuvieron una amistad que las llevó a grabar una canción juntas; sin embargo, esta cercanía acabó cuando ambas se vieron enfrentadas por el amor del ‘Mero loco’.

Esta situación se descontroló cuando la brasileña llegó al cumpleaños de la excongresista y fue recibida con un tortazo en la cara.

Geni Alves y Milena Zárate se enfrentan en vivo

Otra de las polémicas que protagonizó Geni Alves fue cuando se enfrentó a golpes con Milena Zárate, en vivo tras tildarla en diferentes programas de “prostituta”. La colombiana se cansó de los fuertes calificativos que recibió por parte de la bailarina y no dudó en agarrarla de los pelos en televisión nacional.

“Ya me revisaron y el médico me ha dicho que tengo lesiones de grado 15, también tengo una (lesión) grave en la espalda El doctor me ha dicho que uno de los cortes en la cara ha sido profundo. ¡Qué se puede esperar de una delincuente!”, expresó la bailarina en ese momento para “Amor, amor, amor”.

Geni Alves y la pregunta por la que perdió S/ 50.000 soles en “El valor de la verdad”

Geni Alves fue una de las figuras que se sentó en el ‘sillón rojo’ de “El valor de la verdad”, en busca de los S/ 50.000 soles. Conforme transcurría la entrevista, la bailarina respondía correctamente al cuestionario e iba acumulando el dinero; sin embargo, hubo una pregunta que fue su ‘talón de Aquiles’ y perdió lo que había sumado hasta el momento.

“¿Geni, eres inteligente?” Después de un momento de silencio, la ‘garota’ respondió confiada con un “sí” . Lamentablemente, el bolígrafo lo determinó como falso y así terminó el programa.

Geni Alves se arrepiente de los escándalos que protagonizó

Varios años después de los bochornosos episodios en los que se vio involucrada en la farándula local, Geni Alves reflexionó al respecto y se arrepintió de los escándalos que protagonizó.

“Si yo pudiera retroceder el tiempo y quitar eso escándalos, lo haría. Creo que es momento de hacer un cambio para mí y también por mi hijo porque ya tengo muchos años viviendo aquí”, comentó en una entrevista para Trome.

Geni Alves retomó su carrera musical

Para sorpresa de todos sus seguidores, en el 2021, Geni Alves contó que decidió retomar su carrera musical y explicó que grabó una canción con su pequeño.

“Es una mezcla de reguetón con otros géneros urbanos. Va a gustar”, mencionó para El Popular. Asimismo, explicó que tuvo que buscar la forma de reinventarse, ya que, como muchos artistas, ella también se vio afectada por la pandemia.

Geni Alves incursiona en OnlyFans

Al igual que muchas figuras de la farándula peruana, Geni Alves también abrió su cuenta en OnlyFans. Si bien aseguró que obtiene buenas ganancias en dicha plataforma, las cuales suman alrededor de los 4.000 dólares gracias a sus suscriptores, descartó compartir contenido explícito.

“Tengo otros ingresos por mis shows y también mi música. Así que no me hablen para hacer por**, no está dentro de mis planes. De repente para algunos soy aburrida, pero déjenme así”, comentó para El Popular.