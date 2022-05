Ethel Pozo se pronunció nuevamente sobre el conflicto mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, tras la revelación de nuevas conversaciones entre ambos personajes. La conductora de “América hoy” dijo que no ahondará más en el tema y explicó los motivos.

La hija de Gisela Valcárcel reveló que por opinar sobre la actriz y el futbolista ha recibido amenazas. Si bien no dijo quién o quiénes le enviaron estas advertencias, aseguró que prefiere ya no ser mediadora en esta guerra de dimes y diretes.

“Saben que he tratado de ser imparcial y objetiva. No todo se puede decir porque hay que tener la autorización de los terceros...”, comenzó diciendo en su discurso.

“Al igual que Lizbeth Cueva, no quiero hablar del tema porque he recibido amenazas. Por eso no me gustaría tocar el tema. Es complicado”, afirmó la conductora este lunes 30 de mayo.

“América hoy” anuncia más chats de Melissa Paredes

“América hoy” inició su programación informando de los chats de Melissa Paredes enviadas a Samuel Suárez, creador de Instarándula.

Janet Barboza comentó sobre la existencia de más conversaciones que dejarían mal parado a Rodrigo Cuba. Sin embargo, no tienen la autorización para difundirlas.

Ethel Pozo y la entrevista con Melissa Paredes

Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes el lunes pasado para hablar sobre qué sucedió realmente con Rodrigo Cuba tras el ampay con Anthony Aranda. Ella mencionó que es víctima de violencia psicológica por parte del deportista.

También, dio detalles del cambio en la tenencia de su hija. Aseguró que no lo hace por dinero.

“Es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, dice que quiero plata, que soy interesada. No necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, sostuvo.