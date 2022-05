Melissa Paredes continúa trabajando para que la opinión pública crea en su versión sobre los hechos que sucedieron luego de su ampay con Anthony Aranda. En esta ocasión, la modelo se contactó con Samuel Suárez para desmentir lo dicho por Rodrigo Cuba al asegurar que sí estaban distanciados antes de que fuera captada por las cámaras del programa de Magaly Medina junto al bailarín.

Sin embargo, el creador de Instarándula parece haber recibido cientos de comentarios por parte de sus ‘ratujas’, quienes siguen sin creer en lo dicho por la ex-Miss Mundo. Por ello, el periodista de espectáculos reapareció en su plataforma para dejarle un curioso mensaje a la conductora y hasta bromeó acerca de la veracidad de los chats revelados.

Samuel Suárez afirma que la gente no le cree a Melissa Paredes

“Meli querida, yo sé que no soy parte de tu círculo cercano (risas), pero ¿cómo hacemos? Ahora que has salido a mostrar tu chat, la gente no te cree. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya jugaste una de tus últimas cartas”, inició.

“¿Quién dice la verdad en esta historia y quién miente? ¿Serás tú Melissa quien dice la verdad o nos estás metiendo un ‘cucho’ (floro) o a lo mejor has sido capaz de falsear tus (mensajes de) WhatsApp? Eso es lo que ha pasado porque ahora hay programas que pueden hacerlo”, añadió.

‘Samu’ habló con Melissa Paredes, pero no obtuvo su permiso para revelar la llamada

En otra de las historias subidas al Instagram de Instarándula, Samuel Suárez reveló haber mantenido una conversación telefónica con Melissa Paredes sobre todo el tema con Rodrigo Cuba. Asimismo, afirmó que no recibió el permiso de la modelo para difundir la charla mediante sus redes.