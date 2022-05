La edición de este lunes 30 de mayo de “Esto es guerra” parece que tendrá novedades respecto a la continuidad de sus integrantes. Todo hace indicar que Rosángela Espinoza podría dejar la competencia debido a que su participación en uno de los retos impuestos por la producción terminó perjudicando a los ‘combatientes’.

La joven influencer cometió una supuesta falta por lo que los conductores decidieron restarle 200 puntos a su equipo. En medio de esta polémica, la modelo decidió responder a las preguntas de sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, donde dio a entender que se vienen sorpresas en el reality de América TV.

Rosángela Espinoza anticipa su eliminación de “EEG”

Uno de estos internautas no tuvo filtro y le preguntó directamente a Rosángela Espinoza si sería eliminada de “Esto es guerra”. La popular ‘Rous’ dejó una respuesta que pareció dar razón a esta interrogante.

Rosángela Espinoza ya fue eliminada de "Esto es guerra" en 2021 por el voto de sus compañeros. Foto: captura de Instagram

“ Igual, nadie apagará mi sonrisa ”, aseguró. Otro seguidor preguntó por qué no había reclamado cuando el otro equipo cometió la misma falta, a lo que la modelo respondió que le habían apagado el micrófono.

Rosángela Espinoza revela malos tratos cuando estaba en “Combate”

El recordado programa “Combate” volvió a sonar cuando Renzo Schuller fue presentado como nuevo conductor de “Esto es guerra”. Varios de sus exintegrantes recordaron sus buenos momento en dicho concurso, aunque Rosángela Espinoza afirmó haber sentido todo lo contrario, ya que significó un cambio radical en su día a día.