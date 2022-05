Rodrigo Cuba seguía pendiente de Melissa Paredes tras el ampay: “Come, por favor”

De nunca acabar. La polémica de la separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue remeciendo la farándula nacional. Esta vez, la actriz envió más de cuarenta capturas del chat que tenía con el futbolista a Samuel Súarez.

El periodista publicó la información en su portal Instarándula y en varios chats se aprecia que ambos seguían preocupados el uno por el otro, luego de que Magaly TV emitiera el ampay.

¿Qué le dice Rodrigo Cuba a Melissa Paredes?

Melissa Paredes busca desmentir las declaraciones que Rodrigo Cuba dio en entrevista con Magaly Medina, donde mostró un mensaje de WhatsApp en el que la actriz le dice “Hola, guapo” desde un nuevo número, dando a entender que ella quería retomar la relación.

Según lo difundido por Instarándula, el 23 de octubre ambas figuras conversaron sobre lo que iban a almorzar y se aprecia como Melissa y Rodrigo estaban pendientes de ambos. Esto demostraría que desde inicios de octubre, la expareja se comunicaba de forma cordial.

A continuación el extracto de la conversación:

Rodrigo Cuba: ¿Cómo están? ¿Todo bien?

Melissa Paredes: Está viendo dibujitos (su hija) ¿Tú, cómo estás?

Rodrigo Cuba: Yo, almorzando. ¿Qué van a comer? Come, por favor .

Melissa Paredes: Pollo al horno con puré. Ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que en estos momentos es difícil, pero no imposible. Tienes que estar bien por M*** (su hija).

Capturas de la conversación de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. Foto: Instarádula/Instagram

Lo que dijo Rodrigo Cuba después del “Hola, guapo”

Dentro de las 44 capturas que envió Melissa Paredes a Samuel Suárez resalta un extracto, el famoso “Hola, Guapo”, escrito por Melissa Paredes y por el que la modelo terminó recibiendo duras críticas por parte de cibernautas y Magaly Medina. Esto es lo que dice en la continuación:

“Yo nunca le he dado pie a nadie. Siempre me he comportado a la altura de ser tu esposo y te he dado tu lugar, como ya te lo dije, yo no quiero nada con nadie. Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo”, dijo Rodrigo Cuba. “Lo sé. Pero lo digo porque ya no eres mi esposo como antes pues. Tranquilo, solo te bromeaba” , respondió Melissa Paredes.