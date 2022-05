Arlette Rujel, Miss Perú Hispanoamérica: “Voy a traer la corona a Perú”

¡Sueño cumplido! Arlette Rujel se coronó como Miss Perú Hispanoamérica el último 27 de mayo en “Esto es guerra”. Este momento quedó tatuado en la memoria de la modelo, quien desde pequeña siempre anheló conseguir la corona de prestigioso certamen de belleza.

“Siempre soñé con ese momento (de ser coronada), sobre todo siempre he querido representar a mi país en un certamen internacional . Cuando dijeron mi nombre (como ganadora del certamen), no lo podía creer. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y decía: ‘De verdad, ¿yo?’. Todo fue como una película y veía todo como en cámara lenta”, contó para Trome.

Arlette Rujel comprometida a traer la corona a Perú

En octubre, Arlette Rujel va a viajar a Bolivia para representarnos en el Reina Hispanoamérica. Aseguró que pondrá todo su esfuerzo y compromiso para traer la corona.

“ Viajo en octubre, y por supuesto que voy a traer la corona . Soy muy comprometida. Estoy con muchas ganas de traer la corona a Perú y sé que lo puedo lograr porque me esfuerzo bastante, así que la corona se viene conmigo de todas maneras”, mencionó la reina de belleza.

Arlette Rujel es coronada como Reina Hispanoamérica Perú 2022. Foto: América TV.

Arlette Rujel descarta favoritismo en certamen de belleza

Arlette Rujel negó que exista cierto favoritismo en los concursos de belleza, tal y como se ha especulado en los últimos años.

“Eso es totalmente falso. Siempre dicen que por la plata baila el mono, que los certámenes están comprados, pero para ser sincera... yo no tengo plata para comprar una corona”, aseguró.

Arlette Rujel le da ánimos a Alessia para que siga preparándose para el Miss Perú Universo

Asimismo, Arlette Rujel se pronunció sobre las innumerables críticas que recibió su compañera Alessia Rovegno por su presentación en el concurso. Por ello, le dio un consejo para que llegue por todo lo alto a la final del certamen de belleza.

“Las personas son un poco crueles en redes y no se dan cuenta que pueden herir los sentimientos de alguien con un simple meme o comentario. A Alessia le jugaron en contra los nervios y tiene que prepararse más porque es una fuerte candidata ”, sostuvo.