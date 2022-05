Juliana Oxenford viene atravesando momentos complicados. Por ello, utilizó sus redes sociales para denunciar un depósito bancario que provenía de una cuenta desconocida. La periodista salió a decir que ya conoce de donde salió dicho dinero y que este tema ya estaría resuelto. Asimismo, indicó que recibió un raro mensaje por WhatsApp un día antes para ofrecerle una consultoría. Este suceso preocupó a la mayoría de sus seguidores, quienes le aconsejaron que tenga mucho cuidado.

“Ingreso a mi cuenta de ahorros para hacer unos pagos de casa y veo que tengo un depósito interbancario de ayer que proviene de una cuenta que no conozco. No se puede ver más que un número del BBVA que extrañamente empieza y termina en puro 9. Llamo a mi sectorista, me dice que va a averiguar, que mañana me responde”, indicó Julia por medio de su Twitter oficial.

Julia Oxenford informa mendiante Twitter que le depositaron una cantidad fuerte de dinero. Foto: Julia Oxenford/captura de Twitter

Juliana Oxenford responde a Mario Hart

La conductora de televisión Juliana Oxenford respondió duramente a Mario Hart, luego que el infuencer criticará las opiniones de la periodista acerca del Gobierno de Pedro Castillo en Twitter. Como se sabe, el piloto de automovilismo le dijo “bebita fiu fiu”, por lo que la presentadora no dudo en responderle.

“¿Este Mario Hart no es el que hacía vasitos en el programa de la competencia? ‘Bebita fiu fiu’ me pone y adjunta el tuit de un sujeto. Asegura: ‘Juliana dice que saldría a marchar si Cerrón se reúne con Castillo’. Voy a ver en qué momento lo dije, si se juntan como Gobierno y empiezan a ser más evidentes, posiblemente sí”, señaló Juliana.

Juliana responde fuertemente a Mario Hart por decirle “bebita fiu fiu”. Foto: composición LR

Juliana no está de acuerdo con María del Carmen Alva

Juliana Oxenford desaprueba la actitud de la presidenta del congreso, María Carmen Alva, a su arribó a la Sede del Parlamento, cuando se le negó el ingresó a la prensa.

“Ahora sí se merece que le pongan la chapa de ‘Malcricarmen’ por ponerse grosera y ser abusiva. (...) Este es el derecho de los periodistas de informar”, comentó en su programa “Al estilo Juliana”.