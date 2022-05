Jazmín Pinedo orgullosa por conducir programa de bingo: “No me avergüenzo de trabajar”

Jazmín Pinedo se encuentra en una nueva faceta como conductora luego de su salida de “Esto es guerra”. Desde hace unas semanas, la exchica reality empezó a trabajar en un programa de streaming llamado “Domingos de bingo”. Muchas personas quedaron sorprendidas y la criticaron, una de ellas fue Magaly Medina. Sin embargo, la popular ‘Chinita’ no se amilana y se muestra orgullosa de su labor.

Jazmín Pinedo defiende su trabajo

La exchica reality defendió su nuevo trabajo y aseguró que aceptó el contrato porque desea pasar más tiempo con su pequeña hija, fruto de su relación con Gino Assereto.

“En primer lugar, no me avergüenzo de nada que sea trabajar y no hacerle daño a nadie . El bingo va un domingo sí y el otro no, y se acomoda a mi horario para estar con mi hija , porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá”, expresó para Trome.

“Le agradezco a la producción por esta oportunidad que le permite al público estar en familia y ganar platita, pues son mil soles por la línea que se haga y un apagón de 5.000 soles, y hoy tenemos un nuevo programa, nos pueden ver en Facebook”, agregó a través de las redes sociales.

Jazmín Pinedo vuelve a las pantallas con nuevo proyecto. Foto: difusión/PR-Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo responde a Magaly Medina

Sobre las burlas que recibió de Magaly Medina, Jazmín Pinedo reveló que la conductora de ATV la invitó a su programa, pero ella canceló su asistencia por falta de tiempo. Luego, le lanzó algunos calificativos a la presentadora de “Magaly TV, la firme”.