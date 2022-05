Jazmín Pinedo arremete contra Magaly por tildarla de “botada”: “Porque no fui a su programa”

Jazmín Pinedo habló de Magaly Medina una vez más luego de que la conductora de espectáculos se refiriera a ella con el adjetivo “botada”. Al parecer, esto no fue del agrado de la ‘Chinita’ y, a través de una entrevista con un medio local, la conductora especuló sobre las posibles razones que tendría la ‘Urraca’ para referirse hacia ella con ese calificativo.

Como se recuerda, este conflicto inició cuando Jazmín Pinedo conversó con “América espectáculos” y reveló que le llegaron varias ofertas laborales en la televisión peruana. Ante este comentario, Magaly Medina opinó lo siguiente: “Qué botada. Jazmín Pinedo (...) ha salido a decir que tiene infinidad de llamadas de los productores de la TV (...). Tiene tal cantidad de ofertas, pero prefirió conducir un programa de bingo en un canal desconocido de YouTube”.

Jazmín Pinedo explicó por qué prefirió conducir el bingo

La modelo conversó con Trome y explicó la razón por la que no acepta propuestas laborales que impliquen trabajar diariamente: “La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones; mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben y no tengo tiempo para responderles”.

Jazmín Pinedo se alejó de la televisión para probar suerte en un canal de YouTube. Foto: captura ATV/Instagram

Jazmín Pinedo rechazó invitación de Magaly Medina

Según la ‘Chinita’, la producción de Magaly se contactó con ella y la invitó al programa, pero no pudo asistir: “He recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo; espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa, que no se dio por falta de tiempo. Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada”.