Marisol Crousillat comenta el ingreso de Renzo Schuller a “EEG”: “Siguen pensando en ‘Combate’”

El ingreso de Renzo Schuller a la conducción de “Esto es guerra” sorprendió a muchos y generó un sinfín de comentarios, pues hay quienes piensan que el reality se estaría ‘colgando’ del recuerdo de “Combate” para seguir vigente en la televisión peruana.

Marisol Crousillat, productora del fenecido programa de competencia, comentó sobre el actual formato de “EEG” y la llegada de Schuller a este espacio.

¿Qué opina Marisol Crousillat sobre los conductores de “Combate” en “EEG”?

Como se recuerda, Gian Piero Díaz tuvo un inolvidable paso en la conducción de “Esto es guerra”, donde se ganó el cariño de todos los fans del programa. Esta vez, Renzo Schuller también apareció como presentador del show; por ello, Marisol Crousillat compartió su punto de vista al ver a los conductores de su desaparecido espacio de ATV en “EEG”.

“Creo que mientras sigan recordando a ‘Combate’, me parece muy bien. Si Renzo está ahí ahora, y no otro conductor de la televisión peruana, es porque siguen pensando en ‘Combate’ , les funciona, quieren seguir recordando las rivalidades que existían entre ambos programas”, mencionó para Infobae.

Renzo Schuller vuelve a los reality de competencia tras su paso por "Combate". Foto: captura América TV

Marisol Crousillat sobre los 10 años de “Esto es guerra”

La productora de TV recordó que “Combate” hubiese cumplido 12 años al aire, pero no fue posible, a diferencia de “EEG”, que se encuentra celebrando sus 10 años con una temporada especial.

“Creo que todo pasa por algo. ATV, en su momento, apostó por esto, un proyecto bastante grande. Hasta ahora no lo ha vuelto a hacer, yo estuve a cargo en su momento porque me tocó, siempre me pareció que iba a funcionar y así fue. Obviamente, iba a aparecer ‘Esto es guerra’, lo sé, porque todo lo bueno siempre se copia”, aseguró.