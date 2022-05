Desde que se conoció el ampay protagonizado por Melissa Paredes y Anthony Aranda, Magaly Medina comenzó una ola de fuertes críticas contra las conductoras de “América hoy” y especialmente contra Ethel Pozo. La figura de ATV llegó al punto de cuestionar los estudios universitarios de la novia de Julián Alexander tras la reciente entrevista a la modelo.

Diversos personajes del medio local han reaccionado a este lío mediático y ahora fue el turno de Carlos Cacho. El estilista tuvo duras palabras contra la popular ‘Urraca’, al asegurar que tiene más de un tema pendiente con la familia de Gisela Valcárcel.

Carlos Cacho critica a Magaly por ataques contra Ethel Pozo

El reconocido personaje aseguró que Magaly Medina ya es una persona experimentada como para seguir en estos juegos. Asimismo, aseguró que si tiene que criticar algo de Ethel Pozo debe hacerlo por su trabajo y no por su familia.

Magaly Medina y Ethel Pozo mantienen un enfrentamiento mediático desde hace semanas. Foto: captura ATV/América TV

“ Yo no sé qué tema tiene Magaly contra la familia Valcárcel, parece que le cae mal toda la familia. Me da la impresión que por ser hija de Gisela le puso la X. Ya está bien vieja para eso. Si va a utilizar su programa para criticar a Ethel Pozo solo por ser hija de Gisela, me parece que no es argumento para criticarla como lo hace, porque así lo sentimos las personas. Se hace una crítica del trabajo, no del vientre que ha venido ”, indicó en conversación con “El Popular”.

Carlos Cacho sale en defensa de Alessia Rovegno

Otro tema que fue abordado por Carlos Cacho fueron las críticas que viene recibiendo Alessia Rovegno por su candidatura al Miss Perú. El maquillador señaló que la joven modelo es la principal apuntada de la opinión pública debido a su fama.

Carlos Cacho en contra de críticas hacia Alessia Rovegno. Foto: captura de Youtube/ Alessiarovegno/Instagram.