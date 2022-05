Bryan Arámbulo responde tras ser tildado ‘Divo de la cumbia’: “Con mis fans soy chévere”

Bryan Arámbulo ha sido criticado en repetidas ocasiones por medios de comunicación y por algunas figuras del medio artístico, e incluso recibió el apodo de ‘Divo de la cumbia’. Durante una entrevista con “Estás en todas”, el cumbiambero dio a conocer su opinión sobre sus detractores.

Bryan Arámbulo asistió a conciertos resguardado de un gran número de personal de seguridad, y generó polémica entre sus seguidores en redes sociales. A raíz de este hecho, el joven fue catalogado como ‘Divo de la cumbia’.

PUEDES VER: Bryan Arámbulo genera críticas al ser resguardado por gran cantidad de seguridad en Carquin

¿Qué dijo Bryan Arámbulo?

Durante la conversación con el reportero, Bryan Arámbulo comentó sobre el viaje que tuvo recientemente a Europa y afirmó que varios compatriotas lo reconocieron. Había logrado una gran acogida por parte de su público. Por otro lado, también aclaró cómo le sentó la fama repentina.

“Me atropelló (la fama), pero súper tranquilo por esa parte con mis fans y cada una de las personas soy súper chévere. Con los que me conocen, súper campechano, nada con eso de la ‘botadera’”, afirmó el cantante.

Asimismo, aclaró el motivo de su sobrenombre: “Yo (no soy) el ‘Divo de la cumbia’. Yo no lo elegí. Al contrario, hay muchas de las personas que ellos mismos ponen (la seguridad). Yo en particular no ando ni con perro, ni con gato al costado (...). Al contrario, los empresarios nos ponen la seguridad y ellos son los que manejan eso. A veces al empresario no le puedes decir no, porque te cierran las puertas”.

Ethel Pozo criticó a Bryan Arámbulo por seguridad

La conductora de “América hoy” cuestionó a Bryan Arámbulo por el exceso de seguridad en un evento. ¿Se le subió la fama?”, preguntó la conductora durante el informe. “¿No debería el artista estar cerca de la gente que acude a un concierto, siendo agradecido por el cariño, en lugar de alejarse de ellos?”, dijo a sus invitadas Giuliana Rengifo y Yolanda Medina.