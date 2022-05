André Silva exhibe sus ganas de colaborar con orquesta: “No descarto compartir mi talento”

Con su gran carisma y talento, André Silva viene conquistando la pantalla chica con su participación en diversas teleseries; sin embargo, la que ha calado en su audiencia y por la que más se le reconoce hoy en día es “Luz de Luna”, producción en la que interpreta al popular ‘León de la cumbia’, además de compartir escenas con Vanessa Silva y Nicolás Galindo.

El intérprete peruano es consciente de que ha dejado su nombre propio para convertirse en León Zárate, prueba de ello son los elogios y piropos de varios fans que recibe en las calles con comentarios que hacen alusión a la serie de Del Barrio Producciones. “ Una chica me gritó: ‘León, no soy tu leona, pero puedo ser tu gata fiera ’”, contó Silva en conversación con Trome.

Además, contó al diario de circulación nacional sus cualidades como chef y los planes que tendría a largo plazo en la música, pues afirma ser un “cumbiambero de siempre”.

“De tanto cantar cumbia en la serie, ¿puedes animarte a formar tu orquesta?”, fue la pregunta hacia André Silva. A lo que él respondió:

“ Me han invitado varias y solo he ido con los Kjarcas, en el Teatro Municipal, pero no descarto compartir mi talento que estoy cultivando con consagrados ”.

André Silva es un multifacético actor que se ha ganado el cariño del público por sus interpretaciones en la TV, cine y teatro. Foto: Antonio Melgarejo/GLR

André Silva rompe estereotipos

Para André Silva, el personaje al que da vida en “Luz de luna” va en contra de los estereotipos sobre los galanes de telenovela, quienes solían ser de tez blanca y tener los ojos de colores claros. Al respecto, el actor refiere: “Eso se va quedando en el pasado. En Del Barrio Producciones se han abierto puertas y ventanas para trabajar con gente sin importar su color o raza”.

Del mismo modo, recalca que el quiebre de estos estereotipos es importante porque el público se siente más identificado y escuchado.

“(Léon) es un muchacho de barrio, joven, que ha venido de provincia como la mayoría de los peruanos y lucha por su familia y sueños”, agregó.