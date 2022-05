Rodrigo González es uno de los conductores más famosos de la televisión peruana y sus comentarios han sido catalogados como controversiales. En diversas ocasiones, el presentador se ha visto envuelto en disputas mediáticas por sus opiniones y declaraciones. Esto sucedió en el 2016, año en el que tuvo un encuentro de palabras con Alejandra Guzmán.

La mexicana se enlazó con “Amor, amor, amor”, programa que lideró el influencer junto con Gigi Mitre en Latina. Sin embargo, el momento se tornó tenso cuando la popular artista fue ofendida en vivo.

Esto pasó entre ‘Peluchín’ y Alejandra Guzmán

Rodrigo González y Alejandra Guzmán comenzaron una amena conversación y hablaron sobre sus ya conocidas actitudes desenfrenadas. “Por ejemplo, echarme un clavado a la piscina con mi hija, que para mí es normal, pero para otros no”, expresó la cantante.

Ante esto, el conductor de televisión halagó a la cantante de “Yo te esperaba” y a su hija Frida Sofía. Hizo referencia al parecido que existe entre ellas y a su belleza. “La gente decía ‘mira el piscinazo’, es que las dos tienen un cuerpazo. La gente no sabe escoger entre cuál de las dos, porque están muy bien (físicamente) las dos”, dijo.

Este comentario ofendió a Alejandra Guzmán, quien evidenció su molestia con sus gestos. Más adelante en la entrevista, no dudó en encarar al popular ‘Peluchín’.

“Hay que decir las cosas con respeto, ¿no? Yo no te conozco, pero lo que dijiste fue horrible. Lo que dijiste al aire. Es una vulgaridad, pero que Dios te bendiga. Sobre lo que dijiste de mi hija y de mí. No se oyó así (con respeto), pero comprendo de dónde viene”, dijo segundos antes de cortar el enlace intempestivamente.

El conductor peruano se quedó estupefacto al escuchar las palabras de la intérprete azteca. “Lo dije con todo el respeto y el cariño, quiero aclarar. No entiendo a qué te refieres, Alejandra. Lo dije porque tú y tu hija son guapísimas. No entiendo por qué te has puesto así”, agregó.

Esto dijo Rodrigo González tras el incidente

Según explicó Rodrigo González a un programa mexicano, Alejandra Guzmán estuvo incómoda durante su enlace desde el principio. Reveló que tuvieron que empezar el programa con la entrevista porque la mexicana se quería retirar.