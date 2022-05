Melissa se contactó con ‘Samu’ para contar su verdad:” Me autorizó a sacar los pantallazos”

Lo confronta. Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados ante el destape de chats que difundió su expareja y en los que ella le escribe para retomar su relación tras su ampay con Anthony Aranda.

Luego de la revelación de presuntas conversaciones que la dejan mal parada, la modelo decidió hacer frente a lo dicho por Rodrigo ‘Gato’ Cuba y contar su versión de los hechos.

Melissa Paredes llamó a ‘Samu’ en medio de la noche

Para ello, la actriz de “Ojitos hechiceros” se contactó con el periodista de espectáculos Samuel Suárez para que la ayude a contar su verdad por medio de su plataforma Instarándula.

El popular ‘Samu’ dio a conocer esta última incidencia hace tan solo unas horas por medio de su cuenta de Instagram. “Ayer, 11.43 p. m., tuve una llamadita misteriosa que me cambió la pauta de Instarándula por completo”, dijo en un inicio.

Melissa revela pantallazos de su versión

Luego de que conversaran largo y tendido al cabo de media hora, ‘Meli’ le hizo entrega de más de 44 pantallazos, con los que ella se defendería de Rodrigo Cuba y desmentiría los últimos señalamientos en su contra.

“Grabé toda la llamada, pero no me autorizo difundir nuestra conversación (...) Eso no significa que no les vaya a contar hoy, todo lo que hemos conversado. Pero de lo que sí me autorizo fue de sacar los pantallazos de su versión ”, contó ‘Samu’ agregando la cuota de picardía al asunto.

Enseguida, mostró la conversación de WhatsApp que tuvo con la exconductora y dejó en evidencia las más de 44 capturas de pantalla que desmentirían lo expuesto por Rodrigo Cuba hace algunos días.

Melissa Paredes reveló más de 44 pantallazos en los que se defiende las acusaciones de Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

Samuel Suárez indicó que esta nueva revelación podría cambiar la percepción de la audiencia que ha seguido de cerca el caso. De igual manera, recalcó que no tomará postura en el mediático asunto.