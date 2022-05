Melissa Paredes desmiente a Rodrigo Cuba con reveladores chats: “¿En tu trabajo alguien sabe algo?”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan en el ojo de la tormenta tras revelar detalles de su vida privada antes y después del ampay con Anthony Aranda. Este viernes 27 de mayo, la modelo envió una serie de conversaciones a Samuel Suárez con el objetivo de desmentir lo dicho por su expareja en el programa de Magaly Medina.

Como se recuerda, durante la entrevista entre el ‘Gato’ Cuba y Magaly Medina , el futbolista mencionó que la modelo volvió a escribirle desde un número de celular nuevo. Estas conversaciones también fueron enviadas por Melissa Paredes para demostrar a qué se refería.

¿Qué mostró Samuel Suárez en Instarándula?

Al iniciar el destape de esta noticia en Instarándula, Samuél Suárez se mostró emocionado por contar más detalles sobres este romance. Asimismo, contó que fue Melissa quien se contactó con él para revelar el chat a través de su plataforma virtual: “Grabé toda la llamada, pero no me autorizo difundir nuestra conversación (...) Eso no significa que no les vaya a contar hoy, todo lo que hemos conversado. Pero de lo que sí me autorizo fue de sacar los pantallazos de su versión”.

Melissa Paredes reveló más de 44 pantallazos en los que se defiende las acusaciones de Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Los chats de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

Luego de hacer este anuncio, Samuel Suárez procedió a publicar todos los chats relevantes que seleccionó, los cuales evidenciarían que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ya estaban distanciados días antes del ampay. Es importante recalcar que el ampay con Anthony Aranda fue el 21 de octubre del 2021.

“Ojo a todo lo que viene resaltado por la misma Melissa en los pantallazos previos al ampay. Según ella, ya habían terminado su relación amorosa”, se lee en la primera captura.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

“Vamos acercándonos al día del ampay. Ya el ‘Gato’ la extrañaba”, escribió Samuel Suárez para contextualizar a su audiencia.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Conversación posterior al ampay con Anthony Aranda

Samuel Suárez puntualizó en que las capturas mostradas fueron previas al ampay, cuando la relación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tenía el cariño de antes. Sin embargo, el periodista menciona que mantenían mucha cordialidad al comunicarse.

“Me ha desconcertado esta conversación cómplice entre ambos luego del ampay. Todos ya le habíamos advertido al ‘Gato’ que lo iban a grabar, pero parece que ahí no pasó nada que ellos no supieran”, comentó el popular ‘Samu’.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

Samuel Suárez le pide a Melissa Paredes publicar la conversación telefónica

“Lo diré públicamente y te etiqueto aquí Melissa Paredes. No entiendo por qué no me autorizas que saque la conversación, yo creo que el público de Instarándula merece escucharla. Una cosa es que yo lo cuente, y otra cosa es escucharte a tí para que la gente juzgue y diga las cosas que piensa”, comentó el profesional.

Finalmente, Samuel afirmó que contaría lo conversado con Melissa de todas maneras: “Si me das el sí para emitir la conversación que tuvimos ayer, aquí está. Lo edito hoy mismo y mañana publico la conversación. Igual la terminaré contando nada más”.