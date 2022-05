No sería el mismo de antes. Magaly Medina expuso que Aldo Miyashiro tuvo un cambio en su personalidad ante cámaras tras su regreso como conductor a “La banda del Chino”. En definitiva, el ampay que protagonizó junto a Fiorella Retiz marcó un antes y un después en su vida, pues como resultado tuvo que dejar el espacio que lidera por unas semanas.

Ahora, es consciente de que gran porcentaje de su audiencia ha perdido la confianza en él y además, muchos siguen condenando el que haya traicionado a su aún esposa, la actriz Érika Villalobos.

Por ello, en la emisión de este 27 de mayo en “Magaly TV, la firme”, la figura de ATV opinó sobre la nueva imagen de Aldo Miyashiro y compartió imágenes del antes y después del destape de su ampay para argumentar sus palabras.

Aldo Miyashiro ya no es el de antes

Según comentó Medina, el retorno del presentador a pantallas fue demasiado pronto, pues no pasó ni un mes desde que confesó en vivo que había sido infiel a la madre de sus hijos.

Esta precipitación en sus labores le habrían pasado factura, ya que su actitud frente a cámaras ha cambiado evidentemente.

“Ya no es el Miyashiro de antes, el que se ríe, el que chonguea, el que tiene sentido del humor, el que se mata de la risa, ya no. Ahora parece todo un señor correcto, un narrador de noticias, serio, ya ni sonríe y no hace bromas. Ya no es la chispa de la vida que era antes, ahora solo se dedica a presentar las notas de su programa como si estuviera en un noticiero ”, comenzó diciendo la presentadora.

“No sé si quiere, de alguna forma, que la gente lo tome en serio o se siente tan mal de cara al público que hasta no quiere ni sonreír”, agregó Magaly Medina.

Actitud de Miyashiro podría jugarle en contra a su programa

Del mismo modo, Magaly recalcó que la nueva actitud de Aldo Miyashiro podría jugarle en contra al ráting de su programa, pues desde los inicios de “La banda del Chino”, el espacio se ha caracterizado por estar recargado de bromas y ‘chacota’.

“El rating por lo menos lo están manteniendo, pero ¿hasta cuándo? Los noctámbulos están viendo un programa para entretenerse, para no morirse de sueño, pero si él está tan serio, que parece que estuviera anunciando un funeral, definitivamente no es algo que vaya a funcionar”, concluyó la periodista.